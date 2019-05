Oto najlepsze konta oszczędnościowe

Wyskok inflacji z jednej i załamanie wyników Idea Banku z drugiej nie wywołały reakcji bankierów. Oprocentowanie najlepszych kont ani drgnęło

Wybuch tzw. afery KNF w listopadzie ubiegłego roku spowodował, że Idea Bank i Getin Bank szybko podnosiły oprocentowanie produktów oszczędnościowych, by powstrzymać odpływ klientów. To częściowo się udało, czas pokaże, jak zareagują na informację o stratach za 2018 r., które wyniosły ponad 1,8 mld zł, i o potrzebie dokapitalizowania. Na ofertę kont oszczędnościowych w banku nie miało to na razie wpływu, bo nie zmieniono oprocentowania flagowego konta „Idealnie Prostego”. Proponowana na nim stawka to 3,2 proc., przy czym na...