Oto najlepsze konta oszczędnościowe

Lider rankingu abdykował, ale jego nowa oferta też jest całkiem atrakcyjna. Zwłaszcza na tle dość statycznej konkurencji

Jeszcze miesiąc temu Citi Handlowy prowadził w zestawieniu kont oszczędnościowych z propozycją promocyjną, w której stawka wynosiła 4 proc. Teraz bank zmienił ofertę dla nowych klientów, których stać na założenie konta Citi Priority (trzeba co miesiąc przelewać co najmniej 8 tys. zł lub mieć saldo na rachunku w wysokości co najmniej 100 tys. zł). Oprocentowanie to 3 proc., przy czym na korzyść zmienił się okres obowiązywania promocyjnej stawki (6 zamiast 4 miesięcy) i przede wszystkim limit wkładu (zamiast 10 tys. zł jest to 100 tys. zł, co lepiej pasuje do profilu klienta).