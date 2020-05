W kwietniu padł rekord sprzedaży obligacji oszczędnościowych skarbu państwa. Polacy wydali na nie 5,4 mld zł.

Największym wzięciem znów cieszyły się obligacje czteroletnie, indeksowane inflacją. Popyt na nie przekroczył 2,8 mld zł. Obligacji 3-miesięcznych kupiono za 1,08 mld zł, 2-letnich za 800 mln zl, a 10-letnich za 626 mln zł.

Od maja znacznie pogorszyły się parametry emisji detalicznych obligacji skarbowych.

Oprocentowanie np. trzymiesięcznych spadło z 1,5 do 0,5 proc. Czterolatki w pierwszym roku dadzą 1,3 proc. (do niedawna 2,4 proc.), a po tym okresie oprocentowanie będzie sumą wskaźnika inflacji, powiększonego o 0,75 pkt. proc. (do tej pory było to 1,25 pkt. proc.).

Od początku roku Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje za 12,5 mld zł.