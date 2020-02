Parlament ten sam, ale nie taki sam

Wybory do Parlamentu Europejskiego (PE) w 2019 r. wywołały emocje nienotowane w Unii Europejskiej od jej rozszerzenia w 2004 r.

W każdym razie u nas — ogromne. Suplement do ubiegłorocznej elekcji właśnie dopisało sfinalizowanie brexitu. Po odejściu 73 europosłów brytyjskich PE obraduje od poniedziałku w Strasburgu na pierwszej sesji w zmienionym składzie. Liczebność izby zmniejszyła się z 751 do 705 deputowanych, ale brexit stał się idealną okazją do uwzględnienia przemian demograficznych. Od wczoraj szóstka najbardziej ludnych państw ma następującą liczbę foteli (w nawiasie informacja, które ile zyskało): Niemcy 96 (bz.), Francja 79 (+5), Włochy 76 (+3), Hiszpania 59 (+5), Polska 52 (+1), Rumunia 33 (+1). Na drugim biegunie znajdują się: Cypr, Luksemburg i najmniejsza Malta — po 6 (bz.). Mandaty przydzielane są zgodnie z zasadą proporcjonalności degresywnej, a nie zwyczajnej. Gdyby przeliczyć je wprost proporcjonalnie, to potężnym Niemcom należałoby się aż… 130, natomiast maluchy miałyby ledwie po 1. Ludnościowi liderzy są „płatnikami netto” miejsc w PE, natomiast państwa mniejsze to beneficjenci otrzymujący premie zgodnie z demograficznym algorytmem. Piąta Polska płaci, jako że czysto arytmetycznie należałoby się nam aż 60 miejsc. Szósta, dwukrotnie mniejsza Rumunia jest już beneficjentem. Spłaszczenie liczebnej rozpiętości delegacji podkreśla unijną wspólnotowość. Notabene przy okazji korekty miejsc wyszło, jak daleko Polsce odjechała ludnościowo Hiszpania. Jeszcze w 2000 r. traktat z Nicei uznawał oba państwa za parę, ale obecnie Eurostat wyliczył nam 38 mln mieszkańców, gdy Hiszpania doszła do 46,5 mln.