Pesymizm konsumentów bliski rekordu

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli wskaźnik ilustrujący aktualne postawy konsumenckie Polaków, wyniósł w październiku -20,1. Ten wynik nie daje powodów do optymizmu, bo średnia wciąż utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Przypomnijmy, że barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Eksperci GfK podkreślają, że wskaźnik pesymizmu jest blisko historycznego rekordu. Słabszy wynik notowany był tylko w marcu 2020 r. tuż po wybuchu pandemii koronawirusa (-27,7). Zdaniem ekspertów nowe dane oznaczają, że Polacy szykują się chude miesiące, w których kluczowe będzie odpowiedzialne gospodarowanie domowym budżetem.

– Uśredniony pomiar z kilku ostatnich miesięcy jasno pokazuje, że nastroje konsumenckie są złe. I mogą być jeszcze gorsze. W perspektywie mamy dalszy wzrost inflacji, która może nie zatrzymać się na 20 proc., oraz widmo zimowego kryzysu energetycznego. Przed nami okres wyczekiwania i dużej niepewności, do którego polscy konsumenci na ten moment przygotowują się bardzo dojrzale. W decyzjach zakupowych widać rozwój smart shoppingu i jeszcze większą koncentrację na zaciskanie pasa. U nabywców nie obserwujemy jednak efektu paniki – Polacy czekają na to, co nadejdzie i spodziewają się, że będzie trudniej niż dotychczas – mówi Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence w GfK.

Ujemne nastroje panują wśród prawie wszystkich analizowanych grup wiekowych. Jedyny dodatni odczyt odnotowano wśród konsumentów od 15 do 22 lat (wskaźnik wynosi 1). Natomiast najniższy (-28,6) zarejestrowano wśród osób w wieku 50-59 lat. Kolejne edycje barometru wskazują, że wskaźnik negatywnych nastrojów konsumenckich w Polsce rośnie wraz z wiekiem - a w ostatnich miesiącach dysproporcje pod tym względem są jeszcze bardziej widoczne.

Jeśli weźmiemy pod uwagę podział na płeć - słabsze nastroje utrzymują się wśród kobiet (-22,5). Średnia dla mężczyzn wynosi -17,5.

Dużą dysproporcję widać w przypadku konsumentów z różnym poziomem wykształcenia. Najlepsze nastroje panują wśród osób z wykształceniem podstawowym (-7,3), natomiast najgorsze u konsumentów z dyplomem wyższej uczelni (-27,9).

Wyniki w Polsce są niskie, jednak warto zwrócić uwagę na to, że uśredniony wskaźnik dla Unii Europejskiej wskazuje na jeszcze niższy poziom nastrojów konsumenckich: wynos on -28,9.