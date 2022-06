Pieniądze z UE w zamian za ponad 200 zmian i reform

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Otrzymaliśmy z Unii Europejskiej dostęp do ponad 100 mld zł na inwestycje. Wymogiem są głębokie zmiany i reformy w wielu dziedzinach gospodarki. To chyba dobry impuls.

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy, czyli polski program wydatkowania 160 mld zł z europejskiego programu odbudowy gospodarki po pandemii (z czego 110 mld zł to bezzwrotne granty). Są to pieniądze, które mamy otrzymać ponad tradycyjnymi funduszami europejskimi i które sprawiają, że łączny napływ funduszy z UE utrzyma się na poziomie zbliżonym do ostatnich lat.