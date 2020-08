PK: akt oskarżenia przeciwko międzynarodowej grupie wyłudzającej VAT

Lubelski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej podatek VAT. Według ustaleń śledczych przestępcy mogli narazić Skarb Państwa nawet na 10,6 mln zł strat – poinformowała we wtorek PK.

Śledztwo w tej sprawie prowadził od 2017 roku Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.



"Aktem oskarżenia objęto dziewięć osób, którym zarzucono popełnienie przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz uzyskaniem nienależnego zwrotu podatku VAT, a także przestępstw polegających na ukrywaniu korzyści majątkowych uzyskanych z przestępczej działalności" – podał PAP we wtorek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.



Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Zarzuty obejmują okres od lutego 2016 do września 2017 roku. Grupa działała na terenie Polski, a także Czech, Bułgarii i Chorwacji.



Wyłudzeń zwrotu podatku VAT jej członkowie dokonywali w ten sposób, że kontrolowane przez domniemanego szefa grupy Dariusza C. (zatrzymany w październiku 2018 roku) podmioty gospodarcze wykazywały obrót towarami najpierw na terenie Polski, a następnie ich eksport za granicę. Pierwszy w łańcuchu transakcji tzw. znikający podatnik po wprowadzeniu towarów na rynek polski nie odprowadzał należnego podatku VAT. Ostatni podmiot biorący udział w fikcyjnych transakcjach na terenie Polski pozorował sprzedaż towaru do innego państwa Unii Europejskiej, dzięki czemu mógł ubiegać się o zwrot podatku. Jednak z uwagi na fakt, że pierwsi nabywcy tych towarów w Polsce nie odprowadzali należnych podatków, eksportującemu nie przysługiwało prawo do zwrotu kosztów.



Przedmiotem transakcji był m.in. półprodukt chemiczny - granulat bralenu oraz folia stretch. Towary te były pozornie sprzedawane do bułgarskiej spółki, która ponownie wprowadzała je do obrotu na terenie Polski, sprzedając do tych samych spółek. Po kilku transakcjach w Polsce ponownie wykazywana była sprzedaż tych towarów do tej samej bułgarskiej spółki. W śledztwie ustalono, że przestępcze transakcje dotyczyły także kawy. Była ona sprzedawana do firm mających swoje siedziby m.in. w Czechach.



"Z ustaleń śledztwa wynika, że towar w postaci produktów przemysłowych tj. granulatu bralenu nie był przedmiotem wykazywanych transakcji handlowych. W celu uwiarygodnienia tych transakcji wykorzystywano podobnie wyglądające odpady z produkcji tworzyw sztucznych. W przypadku produktów spożywczych ustalenia śledztwa wskazują, iż towary takie jak kawa, napoje czy słodycze były przedmiotem transakcji karuzelowych. Po ich sprzedaży do państw członkowskich Unii Europejskiej ponownie były wprowadzane na rynek polski" – poinformował Dział Prasowy PK.



Grupa dokonała transakcji na kwotę około 56 milionów złotych. W transakcjach udział brały podmioty gospodarcze utworzone specjalnie na potrzeby przestępstwa, a także legalnie działające firmy. Wykorzystywane były także firmy transportowe, których właściciele potwierdzali wykonanie fikcyjnego transportu towarów. Straty Skarbu Państwa oszacowano na kwotę co najmniej 10,6 miliona złotych.



Dotychczas, w ramach tego samego śledztwa, PK w Lublinie oskarżyła 36 osób.



"W wyniku skutecznej pracy prokuratorów jeden z podmiotów spłacił całość należności podatkowych wynikających z kwestionowanych w akcie oskarżenia transakcji wraz z ustawowymi odsetkami tj. kwotę przekraczającą 9 milionów złotych" – podała Prokuratura Krajowa.



Zarzucone oskarżonym czyny zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.