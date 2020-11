PKP Cargo Connect, spółka z giełdowej grupy, podpisała z Krajową Spółką Cukrową 10-letni kontrakt na przewóz cukru do terminala w porcie w Gdańsku.

2 mln ton – tyle cukru przewiezie, należąca do PKP Cargo spółka PKP Cargo Connect. Kontrakt będzie realizowany w latach 2021 – 30. Giełdowa grupa zyska nie tylko na transporcie. Surowiec będzie transportowany w kontenerach, które będą produkowane m.in. w PKP Cargotabor.

Klientem giełdowej grupy jest Krajowa Spółka Cukrowa, której produkty z Gdańska trafią na rynki eksportowe.

– Udało się nam zawrzeć długoterminowe porozumienie na warunkach korzystnych dla obu stron. My zyskujemy stabilne warunki przewozu cukru z cukrowni KSC do terminala w Gdańsku, naszego okna na światowe rynki zbytu, a dla PKP Cargo Connect to gwarancja pracy na wiele lat – mówi Tomasz Olenderek, członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ds. rozwoju, innowacji i logistyki.

Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo., wskazuje na znaczenie tej umowy w kontekście rozwoju intermodalnych przewozów kolejowych.

– Wolumen przewozów może wydawać się nieduży, jak na skalę działalności Grupy PKP Cargo, ale umowa naszej spółki zależnej z Krajową Spółką Cukrową ma dla nas ogromne znaczenie. Udowadnia bowiem, że koleją w kontenerach można przewozić praktycznie wszystkie towary przemysłowe. Dzięki rozwijaniu segmentu intermodalnego i naszych kompetencji logistycznych możemy rozwijać współpracę z obecnymi klientami i pozyskiwać nowych – mówi prezes Czesław Warsewicz.