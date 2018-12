Polscy rolnicy chcą więcej mocy

Rozmowa z Priyankiem Kalrą, Dyrektorem Generalnym Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.

W ostatnich latach wprowadziliśmy na rynek wiele nowości produktowych. W tym roku na Międzynarodowych Targach Rolniczych EIMA w Bolonii pokazaliśmy, jako jeden z pierwszych producentów na świecie, model ciągnika elektrycznego. Dzięki innowacyjności podbijamy nowe rynki — mówi Priyank Kalra, Dyrektor Generalny Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.

Zobacz więcej W GRONIE LIDERÓW: Farmtrac Tractors Europe, to jeden z największych producentów ciągników rolniczych w Polsce — podkreśla Priyank Kalra, Dyrektor Generalny Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.

Jaka jest pozycja rynkowa firmy Farmtrac Tractors Europe na polskim rynku ciągników rolniczych?

Farmtrac Tractors Europe to jeden z największych producentów ciągników rolniczych w Polsce. Obecnie w naszej fabryce w Mrągowie zatrudniamy ok. 80 osób. Na początku naszej działalności, w 2000 r., postawiliśmy na produkcję mniejszych ciągników o mocy do 50 KM. Przez lata rozbudowywaliśmy ofertę o coraz większe moce — 75 KM, 90 KM oraz 113 KM. Ciągniki ewoluowały wraz z rosnącymi wymaganiami Unii Europejskiej w zakresie emisji spalin, od normy Euro 0 do Euro V. Nasze konstrukcje opierają się na rozwiązaniach najbardziej renomowanych europejskich firm, m.in. Perkins, Bosch, Carraro, MITA oraz około 60 polskich producentów części i podzespołów. Oferta obejmuje dziś trzy serie ciągników: kompaktowych o mocy od 22 do 30 KM, Heritage — prostych, mechanicznych o mocach 44-48 KM oraz najbardziej zaawansowanych, serii Europeline o mocach 75 -113 KM. Najważniejszym dla nas segmentem rynku są ciągniki o średniej mocy 75 KM. To m.in. Farmtrac 675 DTN — model, który od lat plasuje się w tym segmencie na szczycie najpopularniejszych maszyn rolniczych w Polsce. Posiadamy własny dział rozwoju, w którym powstają projekty naszych ciągników. Wiele z nich otrzymało prestiżowe nagrody na branżowych targach i wystawach.

Jakich ciągników poszukują dziś polscy rolnicy?

Polskie rolnictwo nieustannie się rozwija. Jest to efekt wzrostu gospodarczego, którego istotna część, produkcja rolna, jest wspierana m.in. poprzez programy Unii Europejskiej. Dzięki temu nasi klienci mogą nabywać ciągniki i maszyny, które pozwalają im zwiększać wydajność. Od lat obserwujemy wzrost wielkości gospodarstw rolnych w Polsce. Wiąże się z tym wzrost średniej mocy ciągników. Choć wiele zmian nie jest widocznych na pierwszy rzut oka, w ciągu ostatnich lat zarówno pod maską, jak i w kabinach zaszło wiele udoskonaleń technicznych. Łatwo zauważyć za to coraz bardziej wyrafinowany design, za który odpowiadają najlepsze studia projektowe na świecie.

Jakie nowości pojawiły się w ofercie firmy w ostatnim czasie?

W ostatnich latach wprowadziliśmy na rynek wiele nowości produktowych, w tym nasz flagowy model Farmtrac 9120 DTN. Jest to nasz najmocniejszy ciągnik z silnikiem Perkinsa o mocy 113 KM. Od kilku miesięcy mamy w ofercie ciągniki kompaktowe, z którymi zdobywamy zupełnie nowy dla naszej marki segment rynku. Ciągniki te są niezbędne w wielu pracach komunalnych, sadownictwie i ogrodnictwie. Ponadto wszystkie nasze ciągniki spełniają wymogi homologacji zgodnie z rozporządzeniem UE 167/2013.

Nad czym Farmtrac pracuje obecnie? Czego możemy spodziewać się w 2019 r.?

Nasz dział R&D intensywnie pracuje nad nowymi rozwiązaniami technicznymi. Chcemy, żeby oferta była zawsze konkurencyjna i jak najlepiej odpowiadała potrzebom polskich rolników. Już wkrótce światło dzienne ujrzy cała gama nowych modeli ciągników — np. kompaktowe o mocy 18 KM, kompaktowe ze skrzynią hydrostatyczną, wersja z silnikiem 35 KM, a także ciągnik sadowniczy o mocy 75 KM. Ponadto wprowadzimy nowe ciągniki o mocy 100 i 130 KM na rynki eksportowe — Afrykę, Australię i Europę Wschodnią. W naszej ofercie pojawi się również ciągnik o mocy 75 KM zaprojektowany w zupełnie nowej stylistyce. Na ostatnich Międzynarodowych Targach Rolniczych EIMA w Bolonii pokazaliśmy m.in. nowy silnik Farmtrac spełniający normę emisji spalin Euro V, a także, jako jeden z pierwszych producentów na świecie, model ciągnika elektrycznego. Pracujemy także nad maszynami o większych mocach, nawet do 180 KM.

Które rynki zagraniczne są obecnie najbardziej perspektywiczne dla Farmtrac Tractors Europe?

Nasza firma od początku działalności umacnia swoją obecność na rynkach eksportowych. Ciągniki Farmtrac pracują na polach wielu krajów Unii Europejskiej. Od lat mamy bardzo mocną pozycję na rynku słowackim. W ostatnich latach rośnie nasz eksport na Węgry i do Czech. Ciągniki Farmtrac pracują także na polach Rumunii, Słowenii oraz Litwy. Wszędzie tam mamy jeszcze duży potencjał do wzrostu. Chcemy to robić poprzez rozbudowę i umacnianie sieci dealerskiej oraz ciągłe unowocześnianie i rozwój palety produktów. Ważną rolę w strategii eksportowej Farmtrac Tractors Europe odgrywają takie rynki jak Niemcy, Francja oraz Skandynawia. Wymagają one nieco innego podejścia, w związku z czym czeka nas jeszcze dużo pracy nad rozbudową naszej oferty i sieci dystrybucji. Eksportujemy również poza Europę. Ciągniki Farmtrac można spotkać w Australii, RPA czy Brazylii. Planujemy ekspansję na rynkach Skandynawii, USA, Meksyku oraz krajów Afryki.