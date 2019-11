Polski Holding Hotelowy drugą spółką hotelową w kraju

Polski Holding Hotelowy zarządzający 27 hotelami z ponad 2,7 tys. pokojami jest drugą największą spółką hotelową w kraju, a pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem, poinformowała spółka w środowym komunikacie

Przez ostatnie cztery lata Polski Holding Hotelowy powiększył liczbę zarządzanych hoteli z czterech do 27.



"Rozwój spółki nastąpił poprzez budowę nowych hoteli, włączenie nowych spółek do grupy, akwizycję obiektów hotelowych oraz objęcie zarządzaniem obiektów innych podmiotów. PHH jest również liderem we wprowadzaniu nowych marek hotelowych na polski rynek, takich jak: Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, Moxy, a w planach ma także otwarcie nowego hotelu marki Vib" - wskazano w komunikacie.



PHH poinformował, że liczba 2774 pokoi w 27 obiektach stawia spółkę na drugim miejscu w Polsce, za należącą do francuskiej grupy Accor Grupą Orbis (9310 pokoi w 46 hotelach). Jak podkreślono, Holding jest na pierwszym miejscu w kraju jeśli chodzi o spółki z wyłącznie polskim kapitałem. Na trzecim miejscu znalazły się Hotele Gołębiewski z 2360 pokojami (cztery obiekty), a na czwartym Grupa Arche z 1889 pokojami w 11 hotelach.



"Ta pozycja jest efektem wieloletniej realizacji strategii, nad którą razem z zespołem pracujemy od czterech lat. Jednym z celów strategicznych spółki jest znaczący wzrost udziału PHH w rynku hotelowym. Realizujemy ten plan poprzez ulepszanie obecnych obiektów hotelowych w naszym portfolio, a także inwestujemy w budowę nowoczesnych hoteli" - zaznaczył cytowany w komunikacie prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu.



Spółka przypomniała, że w 2019 roku objęła całość udziałów spółki AMW Hotele (Agencji Mienia Wojskowego - PAP), w której znajduje się 13 hoteli – Cassubia, Royal, Huzar, Reymont, Ikar, Iskra, Hetman, Kapitan, Rycerski, Kopernik, Belwederski, Mazowiecki oraz Wieniawa. W tym samym czasie do PHH dołączone zostały trzy spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna, do której należą dwa hotele – Zagroń i Zamek w Lesku, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych z Hotelem Katowice oraz spółka Hotele Olsztyn zarządzająca Hotelem Kopernik.



"Wszystkie realizowane przez nas zmiany i inwestycje są wynikiem dogłębnej analizy rynku oraz są zgodne z modelem biznesowym PHH. Większość przejmowanych obiektów hotelowych znajduje się w bardzo dobrych lokalizacjach, które pozwalają spodziewać się szybkiego zwrotu z inwestycji" - dodał Cristescu.



Polski Holding Hotelowy należy do Skarbu Państwa. Jego celem jest utworzenie silnego i profesjonalnego polskiego podmiotu hotelowego, konkurencyjnego w branży, sprawnie zarządzającego bazą obiektów należących do państwa. W ramach umowy z PHN o zarządzanie, w najbliższych latach holding otworzy Moxy & Residence Inn w Warszawie oraz jako pierwszy w Polsce i w Europie wprowadzi marką Vib, należącą do sieci Best Western Hotels & Resorts. Pod szyldem marki Vib będą funkcjonowały Apartamenty Zgoda w Warszawie. W perspektywie kilku lat Polski Holding Hotelowy będzie zarządzać kilkudziesięcioma różnorodnymi obiektami hotelowymi w całej Polsce.