Powell: Fed będzie działał dopóki inflacja nie spadnie

Szef Fed Jerome Powell zapowiedział, że bank centralny USA nie ustanie w wysiłkach aby obniżyć największą od dekad inflację, nawet jeśli musiałby podwyższyć stopy do obszaru restrykcyjnego, informuje Bloomberg.

- To, co chcemy zobaczyć, to wyraźny i przekonujący spadek inflacji i będziemy działać dopóki tak się nie stanie – powiedział Powell podczas wydarzenia zorganizowanego przez The Wall Street Journal. – Jeśli oznaczałoby to konieczność wyjścia poza ogólnie przyjęty poziom neutralny, nie zawahamy się wcale, aby to zrobić – dodał.

Jerome Powell, fot. Bloomberg W maju Fed rozpoczął podwyższanie stóp o 50 pkt. bazowych, co ma być kontynuowane według sugestii Powella na kolejnych posiedzeniach w czerwcu i lipcu. Szef Fed potwierdził to we wtorek mówiąc, że „jeśli w gospodarce będzie tak jak oczekujemy, wówczas będzie to wciąż brane pod uwagę”. - Gospodarka jest silna i uważamy, że jest w stanie wytrzymać mniej akomodacyjną politykę monetarną, ciaśniejszą politykę monetarną – powiedział Powell. – Będzie pewien ból podczas przywracania stabilności cen, ale uważamy, że utrzymamy silny rynek pracy – dodał. Szef Fed zaznaczył, że rynek pracy będzie nadal silny nawet jeśli stopa bezrobocia będzie trochę wyższa niż obecnie.

