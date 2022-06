Powell: Fed jest zdeterminowany do sprowadzenie inflacji do celu

Jesteśmy bardzo skoncentrowani na przywróceniu inflacji do naszego celu powiedział w piątek Powell. Oficjel dodał, że silne zaangażowanie Rezerwy Federalnej w realizację mandatu stabilności cen przyczynia się do powszechnego wzrostu zaufania do dolara jako środka przechowywania wartości.

Biorąc też pod uwagę nasz instrument repo ułatwiający zagranicznym bankom centralnym dostęp do dolarów w trudnych chwilach, wzmacnia to pozycję dolara jako dominującej waluty światowej – stwierdził szef Fed.

W minioną środę (15.06) FOMC – organ Fed odpowiedzialny za politykę stóp procentowych podwyższył benchmarkową stawkę o 75 punktów bazowych do przedziału 1,50-1,75 proc. Zwyżka była największą od 1994 r. Co istotne, Fed zasygnalizował równocześnie pełną gotowość do dalszych agresywnych ruchów, gdyż inflacja stała się największym wyzwaniem od 40 lat.

Przedstawiciele amerykańskich władz monetarnych spodziewają się, że stopy wzrosną w tym roku, do 3,4 proc. do grudnia i 3,8 proc. do końca 2023 roku. Tymczasem jeszcze w prognozach z marca br. zakładano wartości na poziomie odpowiednio 1,9 i 2,8 proc.