Powrót do spadków

Katalizatorem do wyprzedaży okazał się być wczorajszy indeks Conference Board obrazujący nastroje amerykańskich gospodarstw domowych. Wskaźnik spadł mocniej od oczekiwań i wyniósł 98.7 pkt. wobec 103.2 pkt. odnotowanych w maju, co jest najniższym poziomem od lutego zeszłego roku. Subindeks obrazujący oczekiwaną koniunkturę w horyzoncie 6 miesięcy znalazł się na najniższym poziomie od dekady. Przeprowadzone przez Fed podwyżki stóp procentowych coraz mocniej ciążą budżetom gospodarstw domowych. Popyt osłabiają dodatkowo wysokie ceny paliw. Konsumenci spodziewają się, że wzrost cen w najbliższych miesiącach będzie najwyższy od początku lat 80-tych. Zacieśnienie warunków monetarnych coraz mocniej ciąży zatem aktywności. Znacząco pogorszył się również także opublikowany wczoraj regionalny odczyt koniunktury gospodarczej z rejonu Richmond. Na otwarciu środowych godzin handlu na Starym Kontynencie niemiecki Dax spada w kierunku 13000 pkt., a kontrakt terminowy na S&P 500 dociera w okolice 3800 pkt.

Optymizm związany z poluzowaniem obostrzeń covidowych w Chinach nie utrzymał się długo. Wróciły obawy związane z inflacją i spowolnieniem gospodarczym, zatem nic nowego. Na wartości ponownie zaczął zyskiwać dolar, a kurs EURUSD spada do poziomu 1.05. Inwestorzy pozostają sceptyczni czy amerykańskiej Rezerwie Federalnej uda się uniknąć silnego wyhamowania gospodarki podczas tłumienia najwyższej od lat presji cenowej.

Mimo pogorszenia nastrojów relatywnie wysoko utrzymują się notowania ropy naftowej, która w przypadku odmiany WTI pozostaje powyżej 111 USD. Złoto przez oczekiwania na zaostrzenie polityki monetarnej spada poniżej 1820 USD za uncję.

Dziś na forum bankierów centralnych w portugalskiej Sintrze okazję na temat perspektyw inflacji do wypowiedzenia się będą mieli szefowie EBC, Fed oraz Banku Anglii, co może wpływać na oczekiwania związane z dalszym kształtem polityki monetarnej. Opublikowane dziś rano wstępne dane o inflacji w Hiszpanii okazały się znacząco powyżej oczekiwań rynkowych, a dynamika cen wzrosła w czerwcu do 10.0% r/r z 8.5% r/r przed miesiącem. O godzinie 14:00 zostaną opublikowane jeszcze dane z Niemiec. W kalendarium uwagę należy dziś także zwrócić na trzeci szacunek wzrostu gospodarczego w USA za I kw., gdzie najważniejsze będzie zachowanie konsumpcji indywidualnej.