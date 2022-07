Pozytywne partnerstwa

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Profesor ALK dr hab. Bolesław RokAkademia Leona KoźmińskiegoW najbliższych latach niezbędne będzie zrobienie wszystkiego co możliwe, by wzmocnić partnerstwa na rzecz klimatu, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Skutki zmiany klimatu są widoczne we wszystkich częściach świata i w różnych dziedzinach życia jednocześnie, wzajemnie wzmacniając się w swej niszczycielskiej sile, wyraźnie przyczyniając się też do ograniczania zdolności adaptacyjnych.W tym roku mija pięćdziesiąt lat od pierwszego, historycznego raportu „Granice wzrostu”, który został wydany przez środowisko naukowe skupione wokół Klubu Rzymskiego. To pierwszy tak poważny, wielowątkowy raport naukowy, przygotowany przez multidyscyplinarny zespół, w którym pokazano zagrożenia nieograniczonego wzrostu. Wykorzystując innowacyjne metodologie badawcze autorzy wykazali, że w wyniku wzrostu liczby ludności i jednoczesnego wzrostu poziomu uprzemysłowienia, produkcji żywności, nieograniczonej eksploatacji zasobów i rosnącego zanieczyszczenia środowiska na naszej planecie może dojść – z dużym prawdopodobieństwem - do załamania.Wówczas nie zmieniło to kierunku i form rozwoju gospodarczego, a większość liderów gospodarczych dość sceptycznie odniosła się do tych katastroficznych prognoz. Dziś wiele z tych wniosków jest rozwijanych i powtarzanych w raportach IPCC i – niestety - dalej nie wywołują istotnej zmiany w naszym myśleniu o kierunkach rozwoju. Niektórzy wierzą, że wprowadzane obecnie regulacje dotyczące raportowania wskaźników ESG mogą dużo zmienić w podejściu największych przedsiębiorstw, ale na efekty przyjdzie nam poczekać. Póki co, znajdujemy się w sytuacji krytycznej, gdy zgromadzona wiedza naukowa jednoznacznie wskazuje potrzebę radykalnej transformacji gospodarczej, zaś rozpoczynająca się w niektórych obszarach transformacja nie jest wcale wystarczająco radykalna. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego wiedza naukowa nie przemawia do liderów biznesu?Jesteśmy w kluczowym momencie rozwoju społecznego i ekonomicznego na Ziemi. Niezbędne jest uniezależnienie dalszego rozwoju społecznego od wykorzystywania paliw kopalnych. Kryzys klimatyczny w szczególny sposób dotyka osoby i grupy najuboższe, narażone na wykluczenie energetyczne i społeczne, mieszkańców tych obszarów, na których już widać jego tragiczne skutki. Dlatego podstawą wspólnych działań musi być uznanie tego, że kryzys klimatyczno-środowiskowy jest spowodowany przez nadmierne i nieefektywne wykorzystywanie zasobów w ramach gospodarki państw rozwiniętych. Niezbędne jest przywrócenie setek milionów hektarów zdegradowanych ekosystemów lądowych i morskich, co zwiększy możliwości dalszego wykorzystywania zasobów naturalnych z korzyścią dla nas, dla globalnej gospodarki, dla przyszłych pokoleń, a także przyniesie korzyści samej przyrodzie. To pozwoli na powstrzymywanie i odwracanie skutków degradacji ekosystemów, kształtując właściwe relacje człowieka z przyrodą.Czy ta wiedza mobilizuje największe przedsiębiorstwa w różnych częściach świata do innowacji na rzecz klimatu, do wdrażania strategii ESG i budowania gospodarki neutralnej węglowo? Zdecydowanie w niewystarczającym stopniu, bowiem brakuje silnego wsparcia w postaci partnerstw!Od dawna podkreśla się wyraźnie, że warunkiem dokonania zmian globalnych jest aktywne wsparcie tego procesu przez partnerstwa wielostronne na różnych poziomach. Niezbędna jest mobilizacja wszystkich podmiotów, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami, technologią i użytecznymi instrumentami, właściwymi rozwiązaniami strategicznymi i zasobami finansowymi. Szczególnie istotne w kontekście wyzwań klimatycznych i cywilizacyjnych jest partnerstwo nauki i biznesu.Partnerstwo to bardziej zaawansowana forma współpracy, taka, gdy współpracujący partnerzy zdają sobie sprawę ze współzależności. To dobrowolne, świadome i strategiczne przymierze podmiotów reprezentujących różne sektory, zawarte w celu realizacji dobra wspólnego. Partnerstwo nakierowane na rzeczywisty wzrost pozytywnego wpływu to wielkie wyzwanie dla wszystkich interesariuszy. Ale właśnie partnerstwa mogą przyczynić się do rozwiązywania najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie, budując rynek dla nowej, zrównoważonej gospodarki i społeczne podstawy zrównoważonego stylu życia.