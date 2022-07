Zrównoważone finansowanie – szansa dla przedsiębiorstw

Obecne wyzwania środowiskowe i społeczne niosą ze sobą nie tylko spore ryzyko, ale i szanse dla przedsiębiorstw. Aby utrzymać się na rynku, mieć dostęp do finansowania i zachować swoją konkurencyjność będą one musiały w coraz większym stopniu wykazywać, że działają w sposób zrównoważony oraz wyznaczać odpowiednio ambitne cele w zakresie ESG (E - zarządzanie wpływem na środowisko naturalne, S - zarządzanie wpływem na społeczeństwo, G - odpowiedzialne praktyki zarządcze).

Rola sektora finansowego

W 2021 r. Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący zrównoważonego finansowania, który będzie wyznaczać kierunki przepływu środków na finansowanie zielonej transformacji w Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości. Zmiany, które będą nadchodziły w postaci kolejnych aktów regulacyjnych, nadadzą nowy kształt gospodarce i określą konkretne obowiązki wymagające spełnienia przez rynek kapitałowy i sektor przedsiębiorstw. Takie zaangażowanie będzie obejmowało zmiany w strategiach, modelach biznesowych i sposobie zarządzania firmami.

Zrównoważone finansowanie to możliwość transformacji istniejących modeli biznesowych zgodnie z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju, podnoszenie efektywności i nacisk na długofalową perspektywę, co w efekcie może przełożyć się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – mówi Maria Krawczyńska, dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas.

Oferta zrównoważonych produktów i usług Banku BNP Paribas

Bank BNP Paribas dąży do tego, aby być agentem pozytywnych zmian i liderem w zakresie zrównoważonych finansów poprzez oferowanie klientom ze wszystkich segmentów zrównoważonych produktów i usług oraz wsparcia w postaci eksperckiej wiedzy. Wymagało to podjęcia szeregu działań, których efekty widać już teraz. Łączna wartość zrównoważonego finansowania udzielonego przez Bank BNP Paribas w 2021 r. wyniosła 3,9 mld zł (6,1 mld zł od 2019). Wspieramy klientów w finansowaniu – tradycyjnym kredytem lub leasingiem operacyjnym – instalacji fotowoltaicznych lub poprawy efektywności energetycznej budynków. Pomagamy też w pozyskiwaniu unijnych środków na ten cel. Do tej pory bank udzielił kredytów na budowę blisko 40 tys. przydomowych instalacji fotowoltaicznych, jak również jest zaangażowany w finansowanie strategicznych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii.

Powiązanie finansowania ze wskaźnikami ESG

Kolejnym instrumentem dostępnym dla przedsiębiorców w ramach budowania konkurencyjności w zakresie zrównoważonego rozwoju są pożyczki i kredyty oparte o zmienny koszt, który jest powiązany z osiąganiem konkretnych wyników obszarze ESG. W 2021 r. bank podpisał z Grupą Raben jedną z pierwszych w europejskiej branży logistycznej umów kredytowych, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem – Sustainability Linked Loan. Marża kredytu SLL zależna jest od spełnienia przez spółkę warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności w obszarach środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego istotnych z punktu widzenia działalności Raben, w tym emisje gazów cieplarnianych, różnorodność pod względem płci i praktyki dotyczące ładu korporacyjnego. Kolejne kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem bank zrealizował w konsorcjum dla Wirtualna Polska Holding oraz Velvet Care. Bank BNP Paribas wspólnie z Velvet Care, liderem rynku produkcji chusteczek higienicznych, ręczników papierowych i papieru toaletowego, opracował cztery cele skupione wokół redukcji zużycia wody, redukcji wagi opakowań, certyfikacji surowców (FSC® oraz PEFC)* oraz bezpieczeństwa pracy.

Wysokie ryzyko ESG – brak dostępu do kapitału

W przypadku firm o dużej ekspozycji na ryzyka związane z czynnikami ESG, w tym w szczególności ryzyka klimatyczne, które nie wdrożyły jeszcze konkretnych strategii i działań łagodzących może dojść do ich wykluczenia z rynku. Bank BNP Paribas już teraz, wobec sektorów najbardziej szkodliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju podejmuje strategiczne decyzje o wyjściu z obsługiwania przedsiębiorstw do nich należących, m.in. wykluczone są firmy z sektora węglowego, tytoniowego oraz chowu i hodowli zwierząt futerkowych. W 2019 r. Grupa BNP Paribas przyjęła ostateczne terminy (2030 r. dla Unii Europejskiej i OECD oraz 2040 r. dla reszty świata), po przekroczeniu których klienci BNP Paribas zaangażowani w energetykę węglową, wydobycie lub infrastrukturę węgla chcąc pozostać w relacji z bankiem, nie będą już mogli stosować węgla. Dla pozostałych sektorów wrażliwych, w tym m.in. rolno-spożywczego, leśnego, obronnego i bezpieczeństwa, bank wprowadza ograniczenia i dodatkowe obostrzenia.