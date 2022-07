Lider ESG na rynku

Przedsiębiorstwa zwracają coraz większą uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w swoich strategiach. Jednym z liderów zrównoważonego rozwoju jest firma Huawei, która prowadzi szereg długofalowych działań z zakresu CSR. Dziewięć z nich zostało wyróżnionych w czasie tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Wspomniany raport to coroczne zestawienie najciekawszych i najskuteczniejszych inicjatyw przedsiębiorstw w zakresie CSR i ESG. Eksperci z Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), które jest organizatorem plebiscytu, przedstawili 1677 działań podjętych przez 283 firmy w 2021 r. Huawei zgłosiło 9 projektów wspierających zrównoważony rozwój w zakresie środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, z których wszystkie zostały wyróżnione w raporcie FOB. Inicjatywy są częścią kampanii firmy zakładającej walkę z wykluczeniami za pomocą technologii.

Działalność Huawei w zakresie zrównoważonego rozwoju nie przechodzi bez echa. Spośród zgłoszonych przez nas 9 projektów CSR w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 2021 r. uwzględniono wszystkie – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

– Cieszy mnie, że działalność Huawei w zakresie zrównoważonego rozwoju nie przechodzi bez echa. Spośród zgłoszonych przez nas 9 projektów CSR w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 2021 r. uwzględniono wszystkie. To dla nas ogromne wyróżnienie – powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Szansa dla każdego

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami jest kwestia równouprawnienia i równych możliwości dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci. Huawei przykłada ogromną wagę do tej kwestii, organizuje wiele inicjatyw mających na celu promowanie zwiększenia różnorodności w branży IT która była do tej pory zdominowana przez mężczyzn.

Świetnym przykładem jest program Huawei Summer School for Female Leadership in the Digital Age, który wystartował po raz pierwszy w 2021 r. Wzięło w nim udział 27 młodych kobiet (po jednej z każdego kraju Unii Europejskiej), które miały okazję zwiększyć kompetencje zawodowe z zakresu nowych technologii, m.in. programowania, cyberbezpieczeństwa, a także zarządzania zespołem. Inną wartą wspomnienia inicjatywą jest nagroda za najlepszy projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, przyznawana w ramach konkursu Bizneswoman Roku, której patronem jest Huawei. Wyróżnia ona najbardziej przedsiębiorcze kobiety w polskim biznesie, których historie są inspiracją i wzorem do naśladowania. Huawei współpracuje również z fundacją Perspektywy, aktywnie wspierając organizację w jej staraniach na rzecz promowania edukacji technologicznej kobiet.

Huawei wspiera przeciwdziałanie wykluczeniom także poprzez szereg innych inicjatyw, w tym organizowaną w czasie pandemii wspólnie z fundacją Twarze Depresji bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną online dla dzieci i młodzieży którzy z uwagi na odległe miejsce zamieszkania czy warunki finansowe nie miały do niej dostępu. Firma sponsoruje także Olimpiady Specjalne, – inicjatywę na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich akceptację oraz walkę ze stereotypami

Klucz do zdrowej przyszłości biznesu

Huawei aktywnie wspiera rozwój innowacyjności i nowoczesnych technologii, współpracując z polskimi uczelniami wyższymi w ramach ICT Academy oraz konkursu ICT Competition. Należą do nich: Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Firma finansuje rozwój uniwersyteckich laboratoriów badawczych, a także umożliwia studentom i naukowcom udział w specjalistycznych kursach mających na celu zwiększenie ich wiedzy i kompetencji.

Firma dba również o środowisko. Wartą wspomnienia inicjatywą jest Huawei Startup Challenge 2 – #TechForBetterPlanet. W jej trakcie Huawei nagradza młodych przedsiębiorców, których technologie mają potencjał w działaniach na rzecz planety i ochrony klimatu. W ubiegłym roku wyróżnione zostały m.in. projekty ograniczające użycie plastiku czy producenci ekologicznych systemów chłodniczych.

– Zaangażowanie społeczne stało się integralną częścią naszej działalności, ponieważ wierzymy, że przyczynianie się do poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie i znajdujących się w trudnej sytuacji może mieć pozytywny wpływ na całe społeczeństwo i podnieść jakość życia wszystkich ludzi. Będziemy kontynuować działania w tym obszarze i dalej wspierać tych, którzy do tej pory mieli ograniczone możliwości rozwoju — podsumowuje Ryszard Hordyński.