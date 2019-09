Premier: od października ok. 25 mln ludzi odczuje pozytywnie w portfelu obniżkę podatków

Obniżamy podatki na zasadzie powszechnej; od października ok. 25 mln ludzi odczuje to pozytywnie w swoim portfelu, mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki po powołaniu Jerzego Kwiecińskiego na stanowisko ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Trudno o lepszy moment na objęcie urzędu - dodał.

"Trudno sobie wyobrazić lepszy moment dla ministra finansów niż wejście i objęcie urzędu w momencie, kiedy obniżamy podatki. I to obniżamy podatki na zasadzie powszechnej" - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.



Zaznaczył, że obniżka ta oznacza "ubytek w sektorze finansów publicznych w wysokości ok. 13 mld zł", bo - jak wyjaśnił - trzeba do tego dodać podniesienie kosztów uzyskania przychodów ponad dwukrotnie. "A więc tak naprawdę to jest znowu kolejna obniżka podatków i od października prawie 25 mln ludzi odczuje to pozytywnie w swoim portfelu" - powiedział szef rządu.



Morawiecki wyraził przekonanie, że nowy minister finansów podoła nowym obowiązkom. "To jest człowiek orkiestra" - podkreślił premier. Wskazał na doświadczenie Kwiecińskiego - w dziedzinie zarządzania funduszami europejskimi, budowy mostów, przedsiębiorczości czy finansów.



"Ponieważ pochodzi ze Stalowej Woli, mam nadzieję, że będzie miał stalową wolę i stalowe nerwy w walce z mafiami VAT-owskimi" - podkreślił premier Morawiecki.