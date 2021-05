Podniesienie kwoty wolnej od podatku będzie kosztowało budżet państwa i samorządy ok. 22 mld zł, inne wydatki zaplanowane w Polskim Ładzie to dodatkowe 20-30 mld zł, więc w zależności od roku musimy znaleźć finansowanie na ok. 2 proc. PKB - mówił w poniedziałek podczas sesji "Q&A" na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł będzie oznaczać kwotę wolną wyższą niż we Francji, Hiszpanii czy Włoszech.

"To wielki wysiłek finansowy. To będzie kosztowało budżet państwa i samorządy około 22 mld zł, a inne wydatki zaplanowane w Polskim Ładzie to dodatkowe 20-30 mld zł" - mówił premier. "22-23 mld zł to ok. 1 proc. PKB, czyli my musimy znaleźć finansowanie na około 2 proc. PKB między 40 a 60 mld, w zależności od tego, o którym roku mówimy" - dodał Morawiecki. Podkreślił, że środki te mają pochodzić m.in. z "likwidacji szarej strefy", miejsc, w których nie są płacone podatki oraz przez walkę z rajami podatkowymi.

