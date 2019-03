Prezes KGHM: środki po obniżce podatku miedziowego mogą trafić na inwestycje lub redukcję długu

KGHM zakłada, że środki uwolnione dzięki planowanemu obniżeniu o 15 proc. podatku od kopalin przeznaczone zostaną na inwestycje w kraju lub redukcję zadłużenia - poinformował PAP Biznes prezes KGHM Marcin Chludziński. Dodał, że spółka chciałaby, by obciążenie tym podatkiem zostało jeszcze zmniejszone.

We wtorek grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt ustawy o obniżeniu o 15 proc. wymiaru podatku od niektórych kopalin. Jak napisano w uzasadnieniu, skutkiem finansowym będzie obniżenie wpływu do budżetu państwa o szacunkową kwotę 180 mln zł w 2019 roku oraz 240 mln zł w latach kolejnych. KGHM jest jedynym płatnikiem pobieranego od kwietnia 2012 roku podatku.



"Cieszymy się z projektu ustawy obniżającej o 15 proc. wysokość podatku od kopalin, choć oczywiście chcielibyśmy, by poziom tego obciążenie był jeszcze mniejszy. Mamy ku temu argumenty. Przed nami bardzo duże nakłady inwestycyjne, a poza tym płacimy sporo innych podatków, m.in. CIT i VAT" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes KGHM Marcin Chludziński.



"Cały czas będziemy mówić w dialogu ze stroną rządową o wadze wyzwań i podkreślać znaczenie tego obciążenia dla nas, ale decyzje co do wysokości podatku są od nas niezależne" - dodał.



Z uzasadnienia poselskiego projektu wynika, że w latach 2012-2017 KGHM zapłacił 9,5 mld zł podatku od kopalin, a łącznie ponad 24 mld zł podatków i opłat.



Prezes KGHM poinformował, że fundusze uwolnione dzięki obniżeniu podatku miedziowego grupa wydać może na inwestycje w kraju lub zmniejszenie zadłużenia.



"To co pozostanie w KGHM dzięki obniżonemu podatkowi od kopalin, wydamy na inwestycje, w tym na udostępnianie kolejnych złóż w Polsce albo na spłatę długu, który KGHM ma w związku z historycznymi inwestycjami zagranicznymi" - powiedział Chludziński.



"Skala krajowych inwestycji, które przed nami, jest duża, bo aby utrzymać zdolności produkcyjne przy pogarszających się warunkach geologicznych i spadku zawartości miedzi, trzeba już dzisiaj rozpoczynać inwestycje, których efekty będą za 10 lat" - dodał.



Prezes KGHM wskazał, że z punktu widzenia spółki bardzo istotne jest, że poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od kopalin uwzględnia przy naliczaniu wysokości podatku poziom ceny miedzi.



"Od tego zależy rentowność spółki. Ceny metali na rynkach się znacząco się wahają, otoczenie jest zmienne" - ocenił Chludziński.



Obniżenie o 15 proc. podatku od kopalin było jednym z punktów umowy koalicyjnej w województwie dolnośląskim zawartej między Prawem i Sprawiedliwością a Bezpartyjnymi Samorządowcami po ostatnich wyborach samorządowych. Umowa przewidywała, że obniżenie podatku nastąpi od kwietnia 2019 r. "Teraz sprawna legislacja i kolejny punkt porozumienia PiS i BS będzie zrealizowany" - napisał we wtorek na Twitterze Michał Dworczyk, szef KPRM.



Z kolei w połowie października 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Finansów, umożliwiający firmom wydobywczym dokonywanie darowizny, w wysokości do 5 proc. wartości podatku od kopalin na rzecz lokalnych samorządów. Zmiany miały wejść w życie od czerwca 2019 roku. Projekt został w ubiegłym roku przekazany do Sejmu. Resort finansów poinformował we wtorek PAP Biznes, że obecnie nie prowadzi prac nad innym projektem dotyczącym podatku od wydobycia niektórych kopalin.