Producenci gier liczą na inwestorów

Spółki oprócz gier mają do zaoferowania udziały. Cave Games celuje w 1 mln zł, a Golden Eggs Studio w 1,4 mln zł.

„Cov-19 Zombie Assault” od Cave Games i „Pope simulator” autorstwa Golden Eggs Studio to tytuły, które mają przyciągnąć uwagę nie tylko graczy, ale też inwestorów. W pierwszej firmie 40 proc. udziałów ma Aspesi Investments Ltd — inwestor branżowy, który wspiera m.in. giełdowe Red Dev Studio oraz No Gavity Games. Bartosz Kotliński, prezes Cave Games przyznaje, że spółka jest jeszcze młoda, ale ma ambitne plany.