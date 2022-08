Producenci gier podbijają świat dzięki dotacjom

Fundusze unijne pomagają firmom z sektora kreatywnego wdrażać innowacyjne rozwiązania i przygotować strategię ekspansji.

Polska branża gamedev nie zwalnia. Jest w światowej czołówce. W 2020 r. przychody producentów gier znad Wisły wyniosły ok. 1 mld EUR. Co istotne, nic nie zapowiada spowolnienia w tej branży w kolejnych latach. Do światowych liderów z Polski, takich jak CD Projekt, Techland czy 11 bit studios dołączają kolejne spółki. Wiele z nich skorzystało z dotacji dostępnych w programach Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. Dzięki funduszom unijnym wdrożyły innowacyjne rozwiązania i podbiły zagraniczne rynki.

Warto podkreślić, że eksport polskich gier komputerowych stanowi ok. 96 proc. przychodów polskiej branży gamedev. Jej produkty trafiają głownie do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji.

Usługi B+R

Beneficjentem funduszy unijnych jest m.in. świętokrzyska firma Jarosław Kochański Easyit. Dotację w wysokości 340 tys. zł przeznaczyła na zakup usług B+R. Pomogły one w opracowaniu nowej platformy przeznaczonej do wieloosobowych rozgrywek i turniejów, a także w stworzeniu aplikacji zamieniającej urządzenia mobilne w kontrolery. Właściciele świętokrzyskiej firm podkreślają, że z jej usług mogą korzystać m.in. przedsiębiorstwa, agencje reklamowe, uczelnie i instytucje. Opracowane i wdrożone z pomocą funduszy unijnych rozwiązanie przyczyniło się do zwiększenia konkurencyjności spółki na rynku producentów gier użytkowych i rozrywkowych.

Gra o grant: Wielu producentów rozwija gry, korzystając z dotacji dostępnych w programach Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. Dzięki grantom wdrażają nowatorskie rozwiązania. Adobe Stock

Natomiast podlaska firma Black Lemon Karolina Milewska otrzymała grant w wysokości ponad 105 tys. zł. Dotacja pomogła jej wprowadzić innowację produktową i procesową. Polega ona ona na stworzeniu platformy symulacyjnej, która umożliwia zdobywanie umiejętności zarządzania projektami informatycznymi, pracy w zespole oraz przywódczych. Narzędzie wykorzystuje zaawansowane algorytmy rozgrywki. Umożliwiają one interakcję na linii człowiek-maszyna. Użytkownicy platformy mogą wcielić się np. w rolę kierownika projektu lub uczestnika szkolenia biznesowego.

Modyfikacje wizualne

Inna podlaska firma - Aim Controllers - jest beneficjentem grantu w wysokości ok. 283 tys. zł. Wsparcie przeznaczyła na ekspansję zagraniczną. Działalność spółki bazuje na dostarczaniu graczom kontrolerów. Ich konstrukcja i funkcjonalność pozwala osiągnąć bardzo dobrą wydajność w grach dzięki modyfikacjom wizualnym i technicznym. Przedstawiciele podlaskiej firmy brali udział w branżowych targach m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech.

Wśród projektów, które otrzymały unijne wsparcie, jest również przedsięwzięcie rzeszowskiego start-upu Esportfield. Jego właściciele stworzyli e-sportową platformę analityczno-społecznościową, która pomaga graczom zwiększać efektywność treningów i podnosić ich umiejętności. Użytkownicy mogą łączyć się z trenerami, a także korzystać z narzędzi treningowych i analitycznych. Mają też możliwość ciągłego monitorowanie postępów i analizy danych. Twórcy platformy podkreślają, że jest ona odpowiedzią na coraz dynamiczniej rozwijającą się branżę e-sportową. Start-up dostał grant w wysokości 852 tys. zł.

Pokoje zagadek

Natomiast rzeszowska spółka Creativity AR otrzymała dotację w wysokości 976 tys. zł. Stworzone przez nią rozwiązanie jest przeznaczone dla młodszych, jak i starszych graczy. Stanowi połączenie idei escape room i gry z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. To możliwość przeniesienia pokoi zagadek do własnego mieszkania i nadania przedmiotom codziennego użytku nowego znaczenia. Gra uczy logicznego myślenia, współpracy z innymi osobami przy rozwiązywaniu problemów, łączenia faktów, działania pod presją czasu, a także rozwija pamięć. Po zainstalowaniu jej na smartfonie mamy wybór dostępnych scenariuszy. Do gry może przystąpić maksymalnie dziesięć osób, które w jednym czasie wspólnie rozwiązują zadania. Poziom trudności scenariusza jest dostosowany do wieku graczy. Twórcy gry podkreślają, że sprawdzi się ona jako kreatywna rozrywka podczas imprez firmowych lub spotkań ze znajomymi.