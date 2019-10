Prokuratura: cztery osoby z zarzutami ws. piramidy finansowej Grupy Ericius

Zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy usłyszały cztery osoby w śledztwie dot. działalności tzw. piramidy finansowej Grupy Ericius, przekazała PAP we wtorek warszawska prokuratura okręgowa. Grozi im do 10 lat więzienia.

Jak poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński, podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Według śledczych, w wyniku działań przestępczych od 2016 r. do końca 2018 r. zostało poszkodowanych około 1000 osób, które kupiły obligacje spółek z Grupy Ericus o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Łączna wartość szkody wynosi około 130 mln zł. Na poczet kar i zadośćuczynień prokuratura zabezpieczyła majątek podejrzanych wart 30 mln zł.



Łapczyński apeluje, aby osoby, które czują się pokrzywdzone w związku z nabyciem obligacji spółek z Grupy Ericius, zgłaszały się do prokuratury okręgowej.



"+Grupa Ericius+ stanowiła piramidę finansową, w której wierzytelności wcześniejszych obligatariuszy regulowane były ze środków pozyskanych z kolejnych emisji. Inwestorzy zaś byli wprowadzani w błąd co do szeregu informacji związanych z przeznaczeniem środków pochodzących z emisji, sytuacją poszczególnych emitentów oraz wartością i realnością zabezpieczenia obligacji" - powiedział prok. Łapczyński



Zarzuty usłyszeli Jolanta Z., Juan F. i Marek S. - prezesi zarządów spółek, którzy mieli współuczestniczyć w zarządzaniu tymi podmiotami - oraz Beata H.K., która miała odgrywać kluczową rolę w całym procederze.



Beacie H.K i Jolancie Z. prokurator przedstawił zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu popełnianie przestępstw oszustwa i podawania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji korporacyjnych, a także prania brudnych pieniędzy. Wszyscy podejrzani usłyszeli też zarzuty oszustwa na szkodę kilkudziesięciu inwestorów na łączną kwotę prawie 6 mln zł poprzez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z obowiązku wykupu obligacji przez emitentów, co do przeznaczenia pieniędzy uzyskanych w wyniku emisji obligacji oraz poprzez przedstawienie obligatariuszom nieprawdziwych danych o sytuacji finansowej emitenta i co do wartości przedmiotu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy.



Z informacji uzyskanych przez śledczych wynika, że emisje obligacji przez poszczególne spółki miały służyć realizacji budowy centrów logistycznych, w tym zakupowi nieruchomości, działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek oraz rozwojowi już prowadzonych obiektów. Emitent każdorazowo oferował inwestorom zabezpieczenie emisji poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach emitenta. Jak ustalono, spółki z Grupy Ericius nie miały żadnych innych dochodów poza środkami pozyskiwanymi z emisji obligacji.



Jak podkreśliła prokuratura, spółki te nie prowadziły żadnej innej działalności operacyjnej poza emisją obligacji. Natomiast pieniądze pozyskane z emisji obligacji były przeznaczane m.in. na finansowanie bieżącej działalności spółek, na zapłatę wynagrodzenia pośrednikom finansowym, na spłatę zobowiązań wobec poprzednich obligatariuszy oraz na zakup nieruchomości, na których ostatecznie nigdy nie powstały obiekty logistyczne.



Pieniądze te, w zależności od potrzeby regulowania zobowiązań, były też transferowane pod różnymi tytułami prawnymi między spółkami. Pewna część pieniędzy pozyskanych z obligacji została wypłacona i przekazana osobom związanym z Grupą Ericius.



Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaapelowała o zgłaszanie się do niej osób, które czują się pokrzywdzone w związku z nabyciem obligacji spółek z Grupy Ericius.



"W zawiadomieniu o podejrzeniu popełniania przestępstwa należy opisać okoliczności nabycia obligacji, a także wskazać konkretnie: jaka ilość obligacji, jakiej serii, od jakiego emitenta, tj. od jakiej spółki z tzw. +Grupy Ericius+ została zakupiona, a także za jaką kwotę i w jakim czasie. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie odcinków zbiorowych obligacji, jak również potwierdzenia przelewów dokumentujących zapłatę za obligacje. W przypadku obejmowania obligacji w zamian za potrącenie wierzytelności związanych z wcześniejszą emisją należy dodatkowo załączyć kopię porozumienia w tym przedmiocie. Zgłoszenia z podaniem sygnatury śledztwa – PO II Ds. 240.2018 przyjmowane są za pośrednictwem poczty na adres Prokuratury Okręgowej w Warszawie (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28) oraz mailowo: wydz.pg2@warszawa.po.gov.pl." - wskazano.