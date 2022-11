Kurs notowanego na GPW Protektora – producenta obuwia roboczego i ochronnego – podwoił się w kilka dni po ataku Rosji na Ukrainę, ponieważ inwestorzy liczyli na napływ militarnych zamówień. Równie szybko się jednak osunął (obecnie jest o prawie jedną trzecią niżej niż przed rokiem), a wśród przyczyn znalazło się zagrożenie dla części produkcji spółki ulokowanej w Mołdawii – konkretnie w nieuznawanej na arenie międzynarodowej Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej.

Obawy związane z rozszerzeniem się wojny na Wschodzie potwierdziły się w raporcie Protektora za I kw. Właśnie ogłosił on zamiar istotnego zmniejszenia tego ryzyka, w czym mają mu pomóc inwestorzy. Poskutkowało to spadkiem notowań o kilka procent do ok. 2,2 zł, dających ponad 40 mln zł kapitalizacji.

Emisja pod konkretny cel

Zarząd Protektora zarekomendował podjęcie podczas zaplanowanego na 1 grudnia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia uchwały dotyczącej emisji do 3,8 mln akcji (obecnie jest ich 19 mln) z wyłączeniem prawa poboru. Ma ona służyć inwestycji polegającej przede wszystkim na przeniesieniu do Polski produkcji ze sprzedanej w 2021 r. fabryki Terri-Pa w Mołdawii (Protektor wciąż z nią współpracuje) oraz odtworzeniu procesów w lubelskim zakładzie, by w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa w Naddniestrzu móc utrzymać produkcję.

– Wytwarzanie obuwia składa się z kilku procesów, m.in. wyklejania, szycia i wtrysku podeszwy na cholewkę. Ten ostatni wymaga specjalnego sprzętu i stosunkowo najmniejszego udziału pracy ludzkiej. Właśnie na tym procesie chcemy skoncentrować się w Polsce, a usługę szycia możemy zlecać na tańszych rynkach – niewykluczone, że wykorzystamy w tym celu naszą fabrykę Rida w Mołdawii lub szwalnie zewnętrzne. W przypadku wyboru lokalizacji kluczowe będą: koszt pracy, bezpieczeństwo i skrócenie łańcucha dostaw. Chcę podkreślić, że dopóki produkcja w zakładach Rida jest bezpieczna, dopóty nie zamierzamy z niej rezygnować – mówi Tomasz Malicki, prezes Protektora.

Więcej butów z Polski: Kierowany przez Tomasza Malickiego wyprodukował w pierwszym półroczu 327 tys. par butów – o 15 proc. mniej niż rok wcześniej. Produkcja spadła jednak tylko w Mołdawii, bo w Polsce wzrosła o jedną trzecią do 76 tys. par.

Szansa na lepszą marżę

Spółka spodziewa się zakończenia emisji akcji na przełomie roku i skończenie wszystkich prac w ciągu 12 miesięcy od tego momentu. Zdobycie kilku milionów złotych będzie dla niej wystarczające.

– Na naszą decyzję wpłynęło przede wszystkim bezpieczeństwo produkcji w obliczu trwającej wojny na Wschodzie oraz możliwość optymalizacji jej rentowności. Im szybciej podejmiemy działania, tym korzystniej wpłynie to na firmę w dłuższej perspektywie – wyjaśnia Tomasz Malicki.

Poprawa marży będzie możliwa m.in. dlatego, że firma ma w Lublinie niewykorzystane moce, a więc po zwiększeniu produkcji rozwodni koszty stałe liczone w milionach złotych.

– Po drugie, oszczędzimy na transporcie. Rozpoczęte działania optymalizacyjne mają sprawić, że już w przyszłym roku będziemy widzieć efekty poprawy rentowności. Liczymy że ze wzrostem kosztów pracy, jednak szukamy sposobów na zminimalizowanie wpływu tego czynnika, dywersyfikując miejsca poszczególnych etapów wytwarzania obuwia – informuje menedżer.

Nadzieja w paramilitarnym obuwiu

Protektor zwiększył w pierwszym półroczu przychody do 52,9 mln zł (+10,8 proc. r/r), ale jego zysk EBITDA spadł z 6,8 do 5,1 mln zł. Oceniając te wyniki oraz biorąc pod uwagę kondycję jego potencjalnych klientów i wzrost premii za ryzyko dla kraju, DM BPS obniżył cenę docelową jego akcji z 3,6 do 2,9 zł. Spółka przekonuje, że sprzyjać jej będzie częściowa zmiana profilu.

– Jesteśmy przede wszystkim producentem obuwia BHP, niemniej od ataku Rosji na Ukrainę obserwujemy – co jest widoczne już w wynikach za pierwsze półrocze – wzrost zainteresowania naszym obuwiem paramilitarnym Grom. W tym roku wysłaliśmy na Wschód już kilkanaście tysięcy par, a zapotrzebowanie wciąż jest. Uzyskujemy z tego segmentu podobną marżę, ale zależy nam na powrocie do silnej pozycji na rynku sprzętu dla służb mundurowych, w tym wojska. Osiągnięcie tego będzie realne w perspektywie roku lub dwóch lat. Najważniejsze to mieć gotowy produkt, a my po poszerzeniu oferty o nowe rodzaje podeszwy jesteśmy w stanie dopasować produkty do szerokiego grona odbiorców – mówi Tomasz Malicki.

97,5 mln zł Takich przychodów Protektora w 2022 r. spodziewają się analitycy DM BPS…

6,7 mln zł …takiego zysku EBITDA…

0,4 mln zł …a takiego netto.