Prowadzisz firmę? Nie przegap tych informacji

Zmiany przepisów, nowe podatki, pieniądze na rozwój firmy – wszystko, co warto wiedzieć, prowadząc biznes. Zapraszamy do lektury.

1. W dzisiejszych realiach aktualizacja cen to konieczność. Przedsiębiorcy stosują podwyżki nie po to, aby zwiększać swoją marżę, tylko żeby ją obronić. Jak podnosić ceny i nie stracić klientów?

Trzeba mieć strategię: Przedsiębiorcy myślą o podwyżkach cen swoich produktów i usług. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak to zrobić, aby nie odstraszyć klientów. Adobe Stock

2. Trwa seria podwyżek stóp procentowych. Czy to dobry moment, aby pomyśleć o kredycie z przewidywalnym kosztem? Wybrać kredyt ze stałym czy zmiennym oprocentowaniem?

Wciąż jest wybór: – Coraz wyższa presja inflacyjna i możliwy dalszy wzrost stóp procentowych pozwalają przypuszczać, że nie jest jeszcze za późno na zaciągnięcie kredytu z maksymalną stopą procentową – mówi Piotr Bińka, dyrektor w banku BNP Paribas. Marek Wiśniewski

3. Poznaj najciekawsze dotacje dostępne w kwietniu. Ekspansja zagraniczna, innowacje kolejowe, nowinki medyczne, projekty B+R — m.in. na to MŚP mogą dostać granty rozdzielane przez instytucje publiczne.

Pieniądze do wzięcia: W kwietniowej ofercie dotacyjnej nie brakuje unijnego wsparcia zarówno z programów krajowych, jak i prowadzonych przez Komisję Europejską. Adobe Stock

4. Jest szansa, że sprawy o opóźnianie płatności dla kontrahentów nie będą ciągnęły się latami. UOKiK zostanie odciążony z pracochłonnego obliczania sankcji. Jak zmieni się system kar za zatory płatnicze?

Będzie bolało bardziej: Podmioty objęte do tej pory postępowaniami UOKIK zalegały z płatnościami dla kontrahentów na łączną kwotę przekraczającą 694,4 mln zł. Ponad 426,5 tys. zł wyniosła najwyższa z nałożonych kar. Resort rozwoju ocenia, że obecne sankcje są zbyt niskie, a nowe przepisy to zmienią. Adobe Stock

5. Wypalenie zawodowe? Nie ma podstaw do L-4. ZUS może podważyć zwolnienie lekarskie z powodu tzw. wypalenia w pracy. Taki stan nie jest chorobą. WHO uznało go za syndrom zawodowy.

6. Phishing, kradzież danych, blokowanie dostępu do usług – to tylko niektóre zagrożenia w cyberprzestrzeni, na jakie narażone są firmy. Jak dbać o cyberbezpieczeństwo w MŚP?

Po pierwsze - wiedza o ochronie: Jak zadbać o bezpieczeństwo teleinformatyczne w przedsiębiorstwie? Istotne jest stałe podnoszenie świadomości na ten temat wśród pracowników firm. Adobe Stock

7. Zwiększy się rola rad nadzorczych. Zarządy spółek będą miały dwa tygodnie na przekazanie danych żądanych przez radę nadzorczą. Za nieprawdziwe informacje posypią się kary.

8. Unijne dotacje pomagają zadbać o zdrowie. Test do wykrywania patogenów górnych dróg oddechowych, innowacyjna metoda leczenia chorób oczu – to niektóre projekty rozwijane z dofinansowaniem z UE.

Strumień wsparcia: SensDx korzysta głównie z unijnego dofinansowania dla firm znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju. Na zdjęciu (od lewej): Kasjan Szemiako, dyrektor ds. technologii w SensDx, Sabina Żołędowska, specjalistka ds. jakości i certyfikacji oraz Dawid Nidzworski, wiceprezes firmy. materiały prasowe