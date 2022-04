Przebiec można całą Polskę

Szerzy się moda na bieganie. Jedni biegają rekreacyjnie, inni szykują się do maratonu albo triathlonu. Przed dekadą biegaczy można było spotkać tylko w parkach i na ulicach. Dzisiaj w każdym regionie Polski mają do dyspozycji specjalnie wytyczone i urozmaicone trasy biegowe.

Warszawskie bulwary nad Wisłą, Bulwar Nadmorski w Gdyni to popularne miejsca, które wiosną i latem przyciągają nie tylko spacerowiczów i rowerzystów, lecz także biegaczy. Spotkać ich można także na leśnych ścieżkach wytyczanych w parkach krajobrazowych. Czasem są łagodne, innym razem zaskakują stopniem trudności. Każdy znajdzie więc coś dla siebie, zwłaszcza że szlaki biegowe, podobnie jak górskie, oznaczane są odpowiednimi kolorami.

Poranki na plaży

Na Pomorzu organizowane się festiwale biegowe Ultra Way. Najbliższy, wiosenny, odbędzie się w drugiej połowie maja – na pięciu dystansach. Trasa najkrótszego, Biegu dla 10, liczy 10,4 km i jest przeznaczona dla początkujących, a więc w miarę łatwa, z niewielkimi przewyższeniami. Bieg Słoneczne Popołudnie jest już dwa razy dłuższy i druga połowa trasy przebiega przez rzadko odwiedzaną część lasu, w której można spotkać dzikie zwierzęta. To dobry trening dla miłośników biegów terenowych. Dla myślących poważnie o ultrabiegach przeznaczona jest 50-kilometrowa trasa Rześki Ranek. Wprawdzie nie ma ekstremalnej długości, ale organizatorzy uprzedzają, że warunki terenowe są dość wymagające. W Blasku Księżyca i Poranek na Plaży to już typowe biegi ultra. Pierwszy ma ponad 100 km, a drugi 160.

Biegaczom nuda na Pomorzu i Kaszubach nie doskwiera, ale zawsze mogą jeszcze wziąć udział w imprezie Nocne Bieganie z Wilkami i Czołówkami (w rzeczywistości z psami) po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Biegiem przez wydmy

Wiele atrakcji oferuje Słowiński Park Narodowy. To przede wszystkim przymorskie jeziora, bagna, torfowiska, lasy i ruchome wydmy, które budzą podziw przyjeżdżających, lecz także nowoczesna infrastruktura turystyczna, liczne platformy widokowe i warunki sprzyjające każdej aktywności. Są ścieżki piesze o różnym stopniu trudności, szlaki rowerowe i kajakowe, łowiska dla wędkarzy i wypożyczalnie sprzętu wodnego. W parku organizowane są zawody Ultrawydma. Na chętnych czeka 80-kilometrowa trasa – w trakcie biegu przemierza się dzikie plaże, pokonuje wydmy i podziwia jeziora.

Po piasku W Słowiński Parku Narodowy organizowane są m.in. zawody Ultrawydma. Na chętnych czeka 80-kilometrowa trasa przez dzikie plaże i wydmy.

Na ochronę skarbów natury Słowińskiego Parku Narodowego pozyskano fundusze m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt obejmuje Ostoję Słowińską, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku.

Wiele atrakcji oferuje także Roztoczański Park Narodowy. Dla początkujących przeznaczona jest trasa UltraRoztocze 10/Nordic Walking, a dla bardziej zaawansowanych UltraRoztocze 30. Obie prowadzą przez lasy i pola kwitnącego rzepaku. Na amatorów większych wyzwań czekają trasy znacznie dłuższe – 90- i 120-kilometrowa.

Nie tylko dla biegaczy i…

Atrakcji turystycznych nie brakuje także w Wigierskim Parku Narodowym, i to nie tylko dla żeglarzy, choć najwięcej turystów przebywa nad jeziorami. Na terenie parku, w okolicach Suwałk, organizowany jest Maraton Wigry. Trasa prowadzi wokół jeziora Wigry wąskimi ścieżkami leśnymi, po długich kładkach na bagnach i przez szutrowe drogi. Nowością są Biegi dla Dzieci ze ścieżkami odpowiednimi dla wieku małego biegacza.

Biegi z atrakcjami Na trasach biegowych w Wigierskim Parku Narodowym organizowane są punkty żywieniowe, w których można spróbować lokalnych przysmaków.

Na trasach organizowane są punkty żywieniowe, w których można spróbować lokalnych przysmaków, m.in. soczewiaków, babki ziemniaczanej, sękacza i innych ciast oraz napić się wody lub podpiwku. Na zmęczonych czeka szeroko dostępna baza noclegowa. Oprócz maratonu organizowane są Biegi Przyjaciół Wigierskiego Parku Narodowego, których trasa prowadzi przez zakątki mniej znane turystom – wokół grupy jezior Suchary (ich nazwa wywodzi się z określenia suchy, tzn. pusty, bez ryb, jak również stąd, że wokół sucharów zawsze występują obumarłe, suche drzewa) i wsi Leszczewo.

Przyjemność biegania można połączyć ze zwiedzaniem i przejażdżką Wigierską Kolejką Wąskotorową, a w międzyczasie z przystanków widokowych Binduga, Powały i Bartny Dół podziwiać przyrodę Podlasia. Przejażdżka zawsze zaczyna się i kończy w Płocicznie. To atrakcja całoroczna. Latem wagoniki są odkryte, a poza sezonem, kiedy jest już chłodniej, zadaszone. Spragnieni ruchu mogą też przemierzać park jednym z licznych szlaków pieszych lub wybrać się w rejs statkiem.

Na ochronę zielonych płuc Polski i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska pozyskano z funduszy europejskich prawie 3 mln zł z programu Infrastruktura i Środowisko.

…narciarzy

Góry kojarzą się przede wszystkim ze sportami zimowymi, ale biegać tu można nie tylko na nartach. Pieniny to również wiele szlaków dla piechurów i amatorów biegania, a na najsłynniejszych – nad Dunajcem – rozgrywane są Biegi w Szczawnicy.

Czyste biegi Atutem biegów organizowanych w Pieninach jest czyste powietrze, Szczawnica jest więc jednym z najczęściej odwiedzanych uzdrowisk w Polsce. Wojciech Matusik / Forum

Do wyboru jest sześć tras. Najdłuższa, Niepokorny Mnich, ma 95 km. W tym roku prowadziła szlakami tylko po polskiej stronie – po Gorcach, Beskidach i Pieninach. Dziki Groń o długości 64 km przebiega przez hale Małych Pienin z widokami na Tatry i pasma Beskidów. Wielka Prehyba ma dystans zbliżony do maratonu szlakami Beskidu Sądeckiego i Małych Pienin, ale do pokonania jest 2 tys. m podwyższeń. Między granią Beskidu Sądeckiego i Małych Pienin organizowany jest 33-kilometrowy bieg Żwawe Wierchy. Chyża Durbaszka to już tylko 20 km biegu przez Rezerwat Białej Wody, a Hardy Rolling liczy 10 km, ale pierwsze podejście zaczyna się już 50 m za linią startu, więc na każdym dystansie kondycję trzeba mieć znakomitą. W Szczawnicy biegają również najmłodsi, dla których organizowane są Mini Biegi.

Atutem rejonu jest czyste powietrze, Szczawnica jest więc jednym z najczęściej odwiedzanych uzdrowisk w Polsce. W mieście i gminie zostały wymienione stare nieekologiczne piece, na co przeznaczono prawie 9 mln zł, w tym unijne dofinansowanie wyniosło ponad 7,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20. Wcześniej w ramach programu Współpraca Transgraniczna otrzymano również dofinansowanie na projekt „Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego”, a to niejedyne projekty realizowane w tym regionie.