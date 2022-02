Przecena papierów Meta na giełdzie we Frankfurcie

Notowane na giełdzie we Frankfurcie akcje właściciela Facebooka tanieją w czwartek rano o ponad 20 proc., donosi Reuters.

Meta Platforms rozczarowało inwestorów informując o pierwszym od powstania spółki 18 lat temu spadku w minionym kwartale dziennej liczby aktywnych użytkowników. Kwartalny zysk właściciela Facebooka i innych serwisów społecznościowych również okazał się niższy niż oczekiwano. W handlu międzysesyjnym w USA akcje Meta taniały o ponad 20 proc., co oznaczało utratę przez spółkę ponad 200 mld USD wartości. W czwartek rano na początku sesji na giełdzie we Frankfurcie papiery spółki tanieją o 20,7 proc. do 225,45 EUR.