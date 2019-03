Przy bexicie bez umowy Wielka Brytania zniesie cła

W przypadku nieuregulowanego brexitu zniesione mają zostać cła na 87 proc. brytyjskiego importu. Ponadto zniesione zostałyby kontrole celne na granicy z Irlandią, informuje Spiegel.de.

Rząd brytyjski chce tymczasowo odstąpić od wprowadzenia nowych kontroli towarów, które przekraczają granicę lądową z Irlandii do Irlandii Północnej w przypadku brexitu bez umowy. Towary unijne, które pozostały w Irlandii Północnej, powinny być bezcłowe zgodnie z tymczasowym i jednostronnie narzuconym planem działania, zapowiedział w środę rząd premier Theresy May. Gdyby jednak niektóre z nich dotarły do reszty Wielkiej Brytanii przez Irlandię Północną, należałoby zapłacić cła. W odniesieniu do 87 proc. całego przywozu do Zjednoczonego Królestwa cła powinny zostać czasowo zawieszone.

Plany tymczasowe, na okres do dwunastu miesięcy, mają zostać zastosowane w przypadku, gdy 29 marca Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez porozumienia. Jest to tymczasowy system dwunastomiesięczny, mający na celu zapobieżenie gwałtownemu wzrostowi cen produktów UE dla konsumentów i zabezpieczenie łańcucha dostaw.

Rząd stwierdził jednak, że jego głównym celem pozostaje wycofanie się z UE w drodze porozumienia. - Naszym priorytetem jest osiągnięcie porozumienia z UE, ponieważ zapobiegłoby to zakłóceniom w naszych globalnych stosunkach handlowych - powiedział minister handlu George Hollingbery.

Środki tymczasowe są jedynym sposobem utrzymania zobowiązania do zapobieżenia twardej granicy między krajem UE, Irlandią i Irlandią Północną z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w przypadku braku porozumienia, wyjaśnił rząd. Zapewnił jednocześnie, że chce zrobić wszystko, co w jej mocy, by zapobiec powrotowi do twardej granicy.