Puławy wstrzymują do odwołania produkcję melaminy

"Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe +Puławy+ informuje, że w związku z aktualnymi warunkami rynkowymi: rekordowo wysokimi cenami gazu oraz znaczącym obniżeniem popytu na melaminę, w dniu 10 sierpnia 2022 roku podjął decyzję o dalszym ograniczeniu produkcji melaminy, poprzez zatrzymanie instalacji Melamina II" - poinformowano w środowym komunikacie.

fot. Daniel Mróz / Forum

Spółka wskazała, że uwzględniając raportowane wcześniej ograniczenia i trwające prace remontowe, "produkcja melaminy w spółce od dnia 11 sierpnia 2022 roku zostaje całkowicie wstrzymana do odwołania". "Zobowiązania wynikające z kontraktów handlowych, które w znaczącej części mają charakter krótkookresowy, będą realizowane w oparciu o bieżące zapasy" - dodano.

Na początku lipca Grupa Azoty poinformowała, że rosnące ceny gazu, jak również przeprowadzona analiza możliwych do uzyskania cen sprzedaży produktu zmusiły ją do czasowego ograniczenia produkcji melaminy. "Aktualna sytuacja rynkowa wymusiła zatrzymanie jednej z instalacji produkcji melaminy (Melamina I – I ciąg) oraz ograniczenie - do 50 proc. zdolności produkcyjnych - na kolejnej (Melamina II)" - podano wówczas w komunikacie Grupy. Dodano, że ze względu na zaplanowane wcześniej prace remontowe na pozostałych instalacjach (Melamina I – II ciąg oraz Melamina III), produkcja melaminy od 9 lipca br. jest prowadzona na poziomie ok. 20 proc. maksymalnych zdolności produkcyjnych wszystkich instalacji, wynoszących 270 ton/dobę.

Grupa Azoty jest największym producentem nawozów w Polsce i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Melamina służy do wyrobu np. żywic syntetycznych mających zastosowanie w procesach wytwarzania laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów – w tym lakierów piecowych także dla przemysłu motoryzacyjnego, środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego i papierniczego, tworzyw dla przemysłu elektrotechnicznego i wytwarzania przedmiotów gospodarstwa domowego. Melamina stosowana jest również do produkcji środków ognioochronnych oraz do modyfikacji betonu.