Quercus dokupił akcji ES-Systemu

Pod parasol funduszowy Quercusa trafił spory pakiet akcji ES-Systemu, producenta opraw oświetleniowych, na którego akcje niedawno zostało ogłoszone wezwanie.

Quercus zwiększył udział z 2,07 do 6,54 proc., a transakcji dokonano na sesji 15 października. Dzień wcześniej Glamox, norweski inwestor branżowy, ogłosił wezwanie na sprzedaż 100 proc. akcji ES-Systemu i zaproponował cenę 3,5 zł za sztukę. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 4 listopada, zakończy 4 grudnia, a próg powodzenia wezwania to 66 proc. Zostanie on z łatwością przekroczony, bo do sprzedaży akcji zobowiązali się wiodący akcjonariusze, dysponujący pakietem około 70 proc. akcji. Glamox celuje jednak w 100 proc. i chce wycofać spółkę z obrotu na GPW.