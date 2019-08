Raport NASK: ponad 2,6 mln nazw w domenie.pl

W Rejestrze domeny.pl w drugim kwartale 2019 roku znajdowało się ponad 2,6 mln aktywnych nazw - wynika z najnowszego raportu Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Rejestrowano prawie 90 domen na godzinę.

"Po raz kolejny wzrosła liczba nazw odnawianych w domenie.pl, wskaźnik odnowień wyniósł 65,94 proc. To najwyższy poziom od 10 lat" - wskazali autorzy raportu.



Z publikacji wynika, że na koniec drugiego kwartału tego roku w polskim rejestrze domen internetowych było 1 085 029 abonentów. "To o prawie 1 500 więcej niż na koniec poprzedniego okresu. Na jednego abonenta przypadały średnio 2,4 nazwy domeny.pl, a w prezentowanym okresie 23 664 nazw zmieniło abonenta" - wyliczono.



Dodano, że na koniec czerwca 2019 roku w Rejestrze domeny.pl znajdowało się 2 602 326 nazw aktywnych w DNS. "W drugim kwartale liczba domen zmniejszyła się o 8 461. Zarejestrowano 196 360 nazw w domenie.pl, o 62 tys. mniej niż w poprzednim kwartale" - podano. Z kolei średnia dzienna liczba rejestracji wyniosła 2 158 nazw w domenie.pl, co oznacza, że rejestrowano prawie 90 domen na godzinę.



Autorzy raportu wskazali, że w drugim kwartale tego roku rozpoczęły się pierwsze aktywacje nowej usługi rejestru – .pl Registry Lock. "Rozwiązanie to zapewnia zabezpieczenie domeny na najwyższym poziomie" - czytamy.



Eksperci NASK podkreślili, że w ostatnich latach "porwano" ponad 4 tysiące domen internetowych, należących do ponad 600 firm. "Wśród ofiar ataków z wykorzystaniem domain hijacking znalazły się m.in. Mastercard, ING Bank, McDonald's, Amazon, Hilton, BBC, Warner Bros. Entertainment, Massachusetts Institute of Technology, Lenovo czy Google Vietnam" - czytamy w raporcie.



"Porwania" te, jak wyjaśniono, służyły przede wszystkim rozpowszechnianiu spamu lub zdyskredytowania ofiary cyberataku. "Jednak szczególnie spektakularnym, z uwagi na skalę ataku, przypadkiem było porwanie wszystkich 36 domen jednego z największych banków w Brazylii. Przejęcie sieciowej działalności operacyjnej banku umożliwiło porywaczom przechwycenie m.in. transakcji bankomatowych i transakcji w punktach handlowych" - przypomniano.



Jak wyjaśniono, do "porwania domeny" dochodzi wówczas, gdy atakujący uzyskuje nieautoryzowany dostęp do danych rejestracyjnych domeny. "Przejmuje w ten sposób kontrolę administracyjną nad domeną, która umożliwia mu modyfikację jej elementów, w tym strony internetowej lub poczty elektronicznej, na którą wskazuje domena" - zaznaczyli eksperci. Dostęp taki, jak wyjaśnili, może być pozyskany poprzez m.in. "lekkomyślne dzielenie się loginem i hasłem do panelu administracyjnego rejestratora między pracownikami czy współpracującymi firmami". Przejęcie danych dostępowych może również nastąpić w wyniku działań socjotechnicznych hackerów oraz poprzez phishing danych - dodano.



NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu.