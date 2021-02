Razem dla jutra

Rozmowa z Ireneuszem Zimochem, wiceprezesem zarządu Kom-Eko

Jakie były początki firmy? Kiedy państwo zrozumieli, że ekologia, dbanie o czystość i środowisko, segregacja śmieci, to podstawy wszelkiego rozwoju?

Spółka Kom-Eko powstała 26 lat temu i zaczynała od utrzymania czystości Lublina. Jej dynamiczny rozwój następował wraz z dynamiką zmian po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz zmian w świadomości ekologicznej, a tym samym w sposobie postępowania z odpadami. Niewątpliwie istotnym czynnikiem wspomagającym zmiany i rozwój było wejście do firmy inwestorów finansowych w postaci funduszy private equity. W 2011 r. był to Royalton Partners, a od roku 2018 jest to Value4Capital, który zainwestował środki pochodzące od polskich i europejskich instytucji finansowych.

Dzisiaj nasza spółka to zintegrowana działalność skupiająca logistykę odpadów, ich sortowanie, doczyszczanie, przetwarzanie, produkcję paliw alternatywnych i recykling surowców.

Anna Szabat

Wydaje się, że przełomem w rozwoju firmy była decyzja o budowie Zakładu Odzysku i Recyklingu?

Tak, to były początki, ale później tych punktów zwrotnych w historii naszej spółki było więcej. Już w 2008 r. wprowadziliśmy w Lublinie pionierską jak na polskie standardy selektywną zbiórkę odpadów, za co uhonorowano nas tytułem Lidera Polskiej Ekologii. Rozpoczęliśmy nowatorską na ówczesne standardy współpracę z Cementownią Cemex w Chełmie, w zakresie produkcji z odpadów paliw alternatywnych RDF wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej i klinkieru. Dzisiaj jest to standard, ale wtedy było to zupełnie nowatorskie rozwiązanie, bo tylko cementownia w Chełmie odchodziła od węgla na rzecz wykorzystania energii z odpadów. Ważnym punktem w historii naszego zakładu było spełnienie wymogów dla instalacji RIPOK. Jako jedni z pierwszych w Polsce zamówiliśmy odpowiednie instalacje na wzór rozwiązań stosowanych w Austrii i już od 2012 r. byliśmy przygotowani do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Od 2016 r. można już mówić o grupie kapitałowej Kom-Eko, bo wtedy punktem zwrotnym była akwizycja kolejnych firm, działających w branży gospodarki odpadami. W 2016 roku były to spółki w Kraśniku na Lubelszczyźnie Ekoland oraz Ekoazbest, działające w transporcie odpadów, ich przetwarzaniu oraz budowie i zarządzaniu składowiskami dla odpadów nienadających się do odzysku ani recyklingu, oraz utylizacji azbestu pochodzącego głównie z pokryć dachowych.

Kolejną akwizycją w grupie było przejęcie w 2020 r. większościowego pakietu w Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska zlokalizowanej w Świdniku, której głównymi obszarami działalności były i są odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych, działalność usługowo-doradcza w zakresie prawa i procedur środowiskowych oraz certyfikowane laboratorium do badania m.in. zanieczyszczeń środowiskowych. Powyższe akwizycje idealnie wpasowały się w rozwój grupy kapitałowej Kom-Eko m.in. poprzez synergie w zarządzaniu, logistyce oraz przetwarzaniu odpadów, co pozwoliło w ciągu kilku ostatnich lat zwiększyć działalność w zakresie zarówno przychodowym, jak i wolumenowym ponad trzykrotnie.

Jakie są plany inwestycyjne firmy?

Konkurencyjne funkcjonowanie w branży gospodarki odpadami wymusza ciągłą adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, będących często wynikiem zmian legislacyjnych. Nasze ambitne plany inwestycyjne, wyceniane na dziesiątki milionów złotych, są odpowiedzią na te wyzwania. Zorientowani jesteśmy w szczególności na zagospodarowanie i doczyszczanie frakcji selektywnie zebranych, kompostowanie oraz pozyskanie energii z frakcji organicznych oraz bieżące modernizacje zwiększające bezpieczeństwo instalacji i ich neutralność dla otoczenia. Analizujemy również możliwości energetycznego wykorzystania odpadów, ponieważ uważamy, że jest to przyszłość dla naszego kraju pod względem zarówno ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Firma jest mocno związana z Lublinem nie tylko z powodu biznesu, który łączy ją z miastem, lecz także z powodów sentymentalnych i zwykłego przywiązania.

Tak, historia i rdzeń firmy to Lublin, ale poprzez ostatnie akwizycje coraz szerzej to Lubelszczyzna. Na pewno jesteśmy liderem i największym podmiotem prywatnym w tej części Polski działającym w branży logistyki i zagospodarowania odpadów, ale utrzymujemy również czystość Lublina w okresie letnim i zimowym, prowadzimy także działalność w obszarze remontowo-budowlanym dróg i ciągów pieszo-jezdnych.

Anna Szabat

Wspomagają państwo finansowo i organizacyjnie wiele akcji pomocowych konkretnych placówek, prowadząc działalność niekomercyjną lub wręcz charytatywną.

Jesteśmy świadomi ważności CSR i wspierania lokalnej społeczności w zakresie ekologicznym, edukacyjnym, lecz również sportowym i komfortu życia. Jesteśmy stałym partnerem dla wielu miast i gmin, z którymi współpracujemy w zakresie edukacji oraz krzewienia kultury ekologicznej. Często podejmujemy inicjatywy pro publico bono w zakresie czystości miast i edukacji mieszkańców. Stworzyliśmy z własnej inicjatywy aplikacje na smartfony dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami, która nie tylko przypomina, jakie odpady i kiedy należy wystawiać do odbioru. Nasza ekoAPP, bo tak nazywa się aplikacja, również edukuje i podpowiada, jak efektywnie i skutecznie segregować odpady. To jest nowy produkt. Zaczęliśmy go wdrażać w trudnym czasie, bo w okresie pandemii, poprzez m.in. promowanie na bilbordach i w lokalnej prasie, ale została bardzo dobrze przyjęta i mamy już kilka tysięcy użytkowników aktywnie korzystających z tej aplikacji. Rozwijamy ją cały czas. Użytkownik aplikacji może, jeśli tylko zechce, dostawać w wybranym przez siebie czasie przypomnienie, kiedy odbierane są poszczególne frakcje odpadów.

Co jest warunkiem konkurencyjności na rynku firmy takiej jak Kom-Eko i jaka jest przyszłość dla odpadów?

Jest to trudny rynek, tym bardziej że cały czas mierzymy się z szarą strefą. My stawiamy na jakość usługi i sprzętu. Bardzo ważne są dla nas również transparentność oraz uczciwość w zakresie zagospodarowania odpadów. Niestety nie zawsze daje nam to przewagę rynkową. Ale i tak obserwujemy ogromne pozytywne zmiany. Generalnie przed gospodarką odpadami ciągle jeszcze wiele wyzwań. Częste zmiany legislacyjne, bardzo wydłużone w czasie postępowania administracyjne i środowiskowe dla inwestycji modernizacyjnych, a także ciągle niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców, słaba rentowność recyklingu, niedobór ekologicznych instalacji (WtE) zamieniających odpady w energię powoduje, że ciężar gospodarki odpadowej ponoszą mieszkańcy i przedsiębiorcy. A potencjał surowcowy i energetyczny tkwi w odpadach. Zrozumiały to już najbardziej ekologiczne kraje, w szczególności skandynawskie i zachodnioeuropejskie. Jestem przekonany, że u nas też do tego dojdzie.

Czy pandemia miała i ma wpływ na kondycję firmy?

W sposób ewolucyjny dostosowaliśmy się do nowych warunków epidemiologicznych. Niestety nie każdą pracę da się wykonać zdalnie. Dlatego, korzystając z okazji, w szczególności dziękuję naszym pracownikom operacyjnym, dzięki którym nie było przerw w odbiorze i zagospodarowaniu poszczególnych frakcji. Zauważyliśmy zmianę struktury odpadów. Zmniejszyły się wolumeny na rynku komercyjnym na skutek lockdownu, zwiększyła się konsumpcja w zabudowie mieszkaniowej z większą ilością odpadów surowcowych, na co niewątpliwie wpływ miał rozwijający się e-commerce. Brakuje odpadów restauracyjnych, ale to z kolei zwiększyło konsumpcję z zabudowy mieszkaniowej. Per saldo wolumen odpadów pozostaje raczej podobny, zmieniły się jego struktura i źródło wytwarzania.

Pomimo trudnego okresu cały czas jesteśmy zainteresowani rozwojem geograficznym grupy kapitałowej Kom-Eko. Chętnie podejmiemy rozmowy z firmami, które wpasowałyby się w strategiczny rozwój grupy i dawały dodatkowe synergie. Jesteśmy zainteresowani współpracą. Nie przestaniemy również pracować nad społeczną świadomością ekologiczną i permanentnie będziemy dostosowywać nasze zakłady do zmieniających się warunków rynkowych.