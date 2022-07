Według danych Banku Rosji, w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, która jest najszerszą miarą handlu towarami i usługami, osiągnęła pułap aż 70,1 mld USD, co jest wartością najwyższą od co najmniej 1994 r.

W całym pierwszym półroczu nadwyżka wyniosła 138,5 mld USD.

Oprócz wysokich cen surowców, w tym węglowodorów, swój ogromny udział w tak znaczącej nadwyżce miało załamanie importu

W drugim kwartale wartość importu obniżyła się do 72,3 mld USD z 88,7 mld z okresu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. W tym czasie eksport zmniejszył się z 166,4 do 153,1 mld USD co jednak z nawiązką pozwoliło zrekompensować negatywny wpływ zachodnich sankcji.