Rekordowy styczeń tajwańskiego eksportu

W styczniu 2022 r. wartość zamówień eksportowych Tajwanu zwiększyła się o 11,7 proc. w ujęciu rocznym osiągając pułap 58,87 mld USD, co jest nowym rekordem dla tego miesiąca. Odczyt opublikowany przez resort gospodarki okazał się zgodny z oczekiwaniami ekonomistów, jednak tempo wzrostu było najwolniejsze od 15 miesięcy.

Równocześnie był to 23-ci z rzędu miesiąc z dodatnią dynamiką. W grudniu sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 12,1 proc. i wyniosła 67,9 mld USD.

Choć prognozy zakładają utrzymanie się silnego zapotrzebowania na części elektroniczne, w tym półprzewodniki, eksperci ostrzegają, że sporym utrudnieniem pozostają wąskie gardła w łańcuchach dostaw.

Prognoza ministerstwa na luty zakłada wzrost zamówień eksportowych w przedziale od 5,6 do 9,2 proc. licząc rok do roku, przy czym należy pamiętać, że pierwszy tydzień lutego stał pod znakiem święta Nowego Roku Księżycowego.

W ujęciu geograficznym w styczniu o 18,6 proc. r/r wzrosły dostawy do Stanów Zjednoczonych, do Chin o 8,9 proc., do Japonii o 0,7 proc., zaś do Europy zmniejszyły się o 1,2 proc.