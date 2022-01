Rentowność niemieckich 10-letnich bundów wyszła na plus

Zysk z popularnych 10-letnich papierów oferowanych przez niemieckie państwo i stanowiących wyznacznik dla długu innych krajów wzrósł w środę o 4 punkty bazowe do poziomu +0,02 proc. Dodatnia wartość jest pierwszym takim przypadkiem dla benchmarkowych „bundów” od maja 2019 r.

Takie zachowanie rentowności jest wynikiem wyprzedaży obligacji związanej z oczekiwaniem przez inwestorów zaostrzenia polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny. Według rynku pieniężnego, EBC zmuszony będzie podnieść kluczową stopę procentową o 10 pb do -0,40 proc. do września podczas gdy wcześniej zakładano termin wpierw przyszłoroczny a następnie przyspieszono projekcję do października 2022 r. Oczekuje się przy tym, że do końca 2023 r. główna stawka EBC wzroście do dodatniej wartości.

Wzrost rentowności niemieckiego długu, uważanego tradycyjnie za jeden z najbezpieczniejszych odzwierciedla globalny ruch prowadzony przez amerykańskie „treasuries”. Wzmagają się bowiem spekulacje, że Rezerwa Federalna zareaguje na szalejącą inflację i już w marcu podniesie stopy nawet o 50 pkt bazowych , co byłoby pierwszą podwyżką od 2000 r.

W szczycie z marca 2020 r. rentowność niemieckich 10-latek zeszła do poziomu -0,91 proc. W miniony poniedziałek (17.01) po raz pierwszy od dwóch lat ogólna wartość niemieckich obligacji o ujemnej rentowności spadła poniżej 1,5 bln EUR (1,7 mld USD), podczas gdy globalna wartość takich papierów jest obecnie o połowę niższa niż w szczycie z marca 2020 r. kiedy to wynosiła 9,12 mld USD.