Notowania Libetu, producenta materiałów budowlanych, mocno rosną na sesji w poniedziałek po podpisaniu przez spółkę kompleksowej umowy o zasadach i warunkach restrukturyzacji zadłużenia firmy.

Zgodnie z treścią umowy m.in.: spółka i jej spółki zależne nie będą musiały spłacać kapitału kredytów w wysokości 66,7 mln zł, będą jednak uprawnione do dokonywania takich spłat na zasadzie dobrowolności.

Banki zobowiązały się do utrzymania istniejącej ekspozycji kredytowej każdego z nich, niewypowiadania umów dotyczących finansowania, niepodejmowania jakichkolwiek czynności egzekucyjnych w odniesieniu do przysługujących im wierzytelności i nieżądania od spółki jakichkolwiek płatności lub spłaty zobowiązania wynikającego lub związanego z wierzytelnościami im przysługującymi oraz niepodejmowania innych czynności zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do dokonania tych czynności. Zobowiązanie jest ważne do 30 czerwca 2020 r.

"W ocenie Spółki Zarządu zawarcie Umowy przyczyni się do polepszenia sytuacji płynnościowej emitenta poprzez umożliwienie stopniowego odbudowania kapitału obrotowego Spółki, w perspektywie umożliwi istotną reorganizację formy i struktury zadłużenia Spółki i jej ww. jednostek zależnych, w tym optymalizację poziomu i struktury długu i kapitału pracującego; powyższe pozwoli na skoncentrowanie się na odbudowaniu wyniku operacyjnego i ukończenie prowadzonego przez Zarząd Spółki przeglądu opcji strategicznych z zastrzeżeniem postanowień Umowy" - podał Libet.