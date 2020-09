Reuters: CVC szykuje sprzedaż PKP Energetyka

CVC Capital Partners zaczęło przygotowania do sprzedaży PKP Energetyka, a transakcja może mieć wartość 1,8 mld EUR, informuje Reuters powołując się na anonimowe źródła.

Agencja przypomina, że CVC przejęło PKP Energetyka w 2015 roku za 1,97 mld zł, uwzględniając dług. Informatorzy Reutersa twierdzą, że biorąc pod uwagę wyzwania wynikające z determinacji Polski do kontrolowania strategicznych aktywów, potencjalny nabywca prawdopodobnie będzie potrzebował lokalnego partnera do transakcji. Według źródeł agencji, CVC może zaangażować doradcę do sprzedaży na początku 2021 roku i niedługo później rozpocząć przyjmowanie ofert. CVC miało już zawiadomić inne firmy private equity i spółki energetyczne poza Polską o swoich planach, twierdzą informatorzy Reutersa. Jeden z nich powiedział, że oczekiwane są oferty na poziomie 7,5-8-krotności podstawowego zysku PKP Energetyka, czyli 1,1-1,2 mld EUR, uwzględniając dług. Inny twierdzi, że wartość przedsiębiorstwa może sięgnąć 1,8 mld EUR lub nawet 12-krotność podstawowego zysku.