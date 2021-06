RMF FM: Rościszewski zostanie prezesem PKO BP

Jan Emeryk Rościszewski zostanie prezesem PKO BP - wynika z informacji RMF FM.

Dziś o godz. 10 rozpocznie się walne zgromadzenie banku, które ma wybrać następcę Zbigniewa Jagiełły.

Jak podaje RMF FM, nowym szefem największego polskiego banku zostanie Jan Emeryk Rościszewski, który obecnie jest wiceprezesem odpowiedzialnym za detal.

Dwa tygodnie temu w “PB” pisaliśmy, że Rościszewski, a także Rafał Antczak (inny z członków zarządu) to najmocniejsi kandydaci do prestiżowego stanowiska.

Kim jest Jan Emeryk Rościszewski

Jan Emeryk Rościszewski pełni obecnie obowiązki prezesa. Do banku przyszedł w 2016 r. niemal wprost z Cardiff Polska, towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym spędził 16 lat. Jest osobą o niebagatelnym życiorysie i backgroundzie rodzinnym. Skończył historię na KUL oraz Institut d’Etudes Politiques de Paris. Kontakty, jakie nawiązał we Francji wtedy i podczas pracy dla grupy BNP Paribas, wykorzystywał podobno premier Mateusz Morawiecki. Jan Emeryk Rościszewski jest osobą ustosunkowaną w różnych środowiskach dzięki solidarnościowej przeszłości, arystokratycznym korzeniom, przynależności do zakonu kawalerów maltańskich. Dużo tego, co zresztą może zostać wykorzystanie przeciw niemu, jak np. znajomość z Bronisławem Komorowskim. Z drugiej strony jest on mocno osadzony w legendzie PC, ponieważ należy do grupy ojców założycieli obecnej partii władzy.

Jan Emeryk Rościszewski uchodzi za człowieka Mateusza Morawieckiego. Część mediów pisała, że to on wprowadził obecnego premiera do środowiska PiS.

Według RMF, wybór Rościszewskiego ma ułatwić wejście do rady nadzorczej banku Macieja Łopińskiego, który właśnie zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PZU.

Na otwarciu sesji w poniedziałek kurs PKO BP spadł o 0,4 proc.

