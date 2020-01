Rok wielkiej premiery

Kwietniowa premiera „Cyberpunka 2077” będzie najważniejszym wydarzeniem w branży gier wideo w 2020 r. Nie zabraknie jednak także innych ciekawych premier

CD Projekt rozpoczynał 2019 r. z kursem akcji na poziomie 145 zł. Skończył z ceną bliską 280 zł, co daje ponad 90-procentową stopę zwrotu i wycenę całej spółki na poziomie 27 mld zł. Taka kapitalizacja oznacza, że producent „Wiedźmina” jest piątą pod względem wartości spółką na warszawskim parkiecie, wyprzedzając takie tuzy jak KGHM czy PGNiG. Taka wycena odzwierciedla wysokie oczekiwania co do kwietniowej premiery „Cyberpunka 2077”. Jeszcze przed czerwcowymi targami E3, na których okazało się, że w promocję gry został zaangażowany Keanu Reeves, analitycy szacowali, że w ciągu roku od premiery sprzeda się ona w przedziale od 15 do 31 mln sztuk. CD Projekt ma największy udział w składzie indeksu WIG.Games (ponad 44 proc.) i niemały w WIG20, więc przyjęcie jego największej produkcji przez graczy będzie miało istotny wpływ na kierunek indeksów na warszawskiej giełdzie. Może też przełożyć się na sentyment wobec całej branży.