Ropa spada z powodu obaw o spowolnienie gospodarcze

Kontrakty terminowe na ropę Brent z rozliczenia październikowego spadły o 1,20 USD (1,2 proc.), docierając do poziomu 95,52 USD za baryłkę.

Kontrakty terminowe na ropę naftową US West Texas Intermediate (WTI) z dostawą we wrześniu spadły o 1,24 USD, czyli 1,4 proc., dochodząc do poziomu 89,53 USD za baryłkę. Bardziej aktywny kontrakt październikowy wyniósł 89,27 USD, co oznacza spadek o 1,17 USD, czyli 1,3 proc.

Zarówno Brent, jak i WTI wzrosły w piątek trzeci dzień z rzędu, ale zanotowały spadek o 1,5 proc. w ciągu tygodnia z powodu silniejszego dolara i obaw o popyt.

Indeks dolara wzrósł w poniedziałek do najwyższego poziomu od pięciu tygodni po tym, jak prezes Fed Richmond, Thomas Barkin, powiedział, że wśród bankierów centralnych można zaobserwować presję do szybszych, wyprzedzających podwyżek stóp procentowych.

Silniejszy dolar powoduje, że ropa jest droższa dla kupujących w innych walutach.