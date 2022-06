Ropa WTI z sierpniowych kontraktów tanieje obecnie o 5,3 proc. do 103,76 USD. Cena baryłki ropy Brent spada o 4,7 proc. do 109,27 USD.

Rebecca Babin z CIBC Private Wealth Management uważa, że ropa tanieje po tym jak szef Fed Jerome Powell zadeklarował determinację w dążeniu do obniżenia inflacji. Jej zdaniem, „zachwiało to wiarą inwestorów w użycie ropy jako zabezpieczenia przed inflacją”. Citigroup oczekuje dalszego spadku cen ropy w miarę zbliżania się do końca roku zastrzegając, że należy oczekiwać w tym czasie dużej zmienności.