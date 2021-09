Ropa zdrożała, cena gazu najwyższa od 7 lat

Ropa i gaz ziemny drożały wyraźnie w środę na giełdzie nowojorskiej.

Ropa odreagowała poniedziałkowy spadek ceny. Inwestorzy widzą przedłużające się odbudowywania podaży po zakłóceniach spowodowanych przez huragan Ida w regionie Zatoki Meksykańskiej. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów rósł o 1,4 proc. do 69,30 USD. Gwiazdą sesji był jednak gaz ziemny, którego cena rośnie na całym świecie. Kurs gazu z październikowych kontraktów rósł na koniec sesji o 7,6 proc. do 4,914 USD za 1 mln BTU. To najwyższa cena gazu od 2014 roku.