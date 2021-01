Rośnie liczba subskrybentów HBO MAX

Platforma streamingowa odnotowała wzrost liczby subskrybentów w ostatnim kwartale. To efekt zawarcia umowy dystrybucyjnej z Roku Inc. i premiery filmu „Wonder Woman 1984”.

Ok. 17,2 miliona osób aktywowało HBO Max do końca czwartego kwartału 2020 roku - podało w środę AT&T.; To wzrost z 8,6 mln na koniec trzeciego kwartału i 4,1 miliona po pierwszym miesiącu od premiery.

Koniec impasu w negocjacjach z roku i pojawienie się platformy na urządzeniach multimedialnych tej firmy pozwolił HBO Max potencjalnie dotrzeć do milionów nowych abonentów. Na przyrost liczby subskrybentów pod koniec roku miała wpływ także premiera filmu “Wonder Woman 1984”, która odbyła się w wigilię Bożego Narodzenia.

WarnerMedia AT&T; planuje w tym roku premierę kilku kolejnych filmów ze studia Warner Bros. w HBO Max, ponieważ wiele kin pozostaje zamkniętych podczas pandemii. Może to jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój platformy.

AT&T; postawiło sobie za cel zdobycie 50 mln abonentów w USA i łącznie od 75 do 90 mln na całym świecie do 2025 roku