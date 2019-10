Rośnie ryzyko gospodarcze Włoch

Słabną perspektywy wzrostu gospodarczego Włoch, co wywiera silną presję na tamtejszy rząd stawiając go w mało komfortowej sytuacji. Naciskany jest by dotrzymał trudnej obietnicy rozszerzenia budżetu, jednocześnie gromadząc miliardy euro, by uniknąć planowanego podwyższenia podatku od sprzedaży.

Minister finansów Roberto Gualtieri stara się zebrać fundusze, by ograniczyć deficyt, uniknąć stagnacji gospodarczej i pobudzić wzrost. Przeszkadza w tym mocno ogromny długu Włoch, który pozostawia niewiele miejsca na dodatkowe wydatki. Do 15 października Gualtieri ma przedstawić projekt Komisji Europejskiej zanim uzyska ostateczne zatwierdzenie do końca roku.