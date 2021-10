Rośnie znaczenie sprzętu elektronicznego

W dzisiejszych czasach sprzęt elektroniczny jest nieodłącznym elementem naszego życia prywatnego, ale - co ważne - także biznesowego. Cyfryzacja procesów i szeroko rozumiany postęp technologiczny determinują firmy do nabywania coraz to nowszej, bardziej zaawansowanej elektroniki. Obecnie sprzęt elektroniczny bierze udział w większości procesów takich jak przetwarzanie i wizualizacja danych, kontrola i sterowanie maszynami lub urządzeniami, a także wykorzystywany jest do pomiarów oraz sygnalizacji stanów urządzeń. Jego znaczenie w przypadku firm znacząco wzrosło w czasach pandemii COVID-19, kiedy nasze relacje bezpośrednie często zostały zastąpione relacjami w świecie wirtualnym.

Marcin Wąsowski, Menedżer produktu w Biurze Produktów Klientów Korporacyjnych w Warcie

Widząc zmiany zachodzące u naszych klientów i na rynku elektronicznym, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nowego produktu, jakim jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Skupiliśmy się przede wszystkim na zaproponowaniu firmom szerokiego zakresu ochrony dostępnego już w standardzie, oferując im to, z czego najczęściej korzystali. Dlatego zakres podstawowy zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów czy wzrostu sumy ubezpieczenia oraz przedmiotów ubezpieczenia w nowych lokalizacjach.

Ponadto nasze OWU uwzględniają ochronę sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, ochronę od daty dostawy do daty planowanego włączenia do eksploatacji, a także możliwość bezzwłocznej naprawy szkód o mniejszej wartości, co w przypadku sprzętu elektronicznego biorącego udział w kluczowych procesach ma zasadnicze znaczenie. Co ważne, w zapisach OWU uwzględniliśmy kalkulację wartości szkody częściowej bez potrącania stopnia zużycia, a w przypadku szkody całkowitej nie potrącamy stopnia zużycia w sprzęcie mającym nawet 8 lat.

Dobre ubezpieczenie powinno być dostosowane zakresem do specyfiki działalności prowadzonej przez klienta. Dlatego dajemy możliwość rozszerzenia zakresu podstawowego o klauzule dodatkowe, których treść jest integralną częścią OWU. Dla przykładu nasi klienci mogą skorzystać z ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego (z podstawowym zakresem ochrony na terytorium Europy), sprzętu zamontowanego w pojazdach mechanicznych, na statkach powietrznych czy jednostkach pływających po wodach śródlądowych.

Kwestią ważną dla nas z punktu widzenia ryzyka było również zaoferowanie w nowej odsłonie możliwości ubezpieczenia utraty zysku brutto wskutek szkody w sprzęcie elektronicznym, która od kilku lat systematycznie wypierana jest przez ubezpieczenie wyłącznie zwiększonych kosztów działalności.