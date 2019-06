Rozmowy handlowe USA i Chin w centrum uwagi na rynku miedzi

Od końcówki kwietnia do pierwszej połowy czerwca na rynku miedzi dominowała strona podażowa.

Cena tego metalu w Stanach Zjednoczonych w tym czasie spadła z okolic 3 USD za funt do rejonu 2,60 USD za funt. Niemniej, ostatnie półtora tygodnia przyniosło zmianę nastrojów na tym rynku i większą siłę strony popytowej, dzięki czemu notowania miedzi w USA wzbiły się ponad poziom 2,70 USD za funt.



Korekcie wzrostowej cen miedzi sprzyjał rozwój sytuacji na rynku walutowym. Notowania tego surowca radzą sobie lepiej w okresach spadku wartości amerykańskiego dolara, podobnie jak większość surowców. Dodatkowym impulsem do zwyżek okazały się kwestie polityczne, a dokładniej nadzieje na powrót do negocjacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.



Przedstawiciele obu gospodarczych potęg mają spotkać się w ten weekend przy okazji szczytu G20. Do tego czasu trwa nieoficjalny „rozejm”, oznaczający brak narzucania kolejnych ceł czy innego typu praktyk protekcjonistycznych. Inwestorzy liczą na to, że USA i Chiny przyjmą bardziej pojednawczy ton i zgodzą się na wspólne dążenia do zażegnania konfliktu handlowego.



Niemniej, wraz ze zbliżaniem się spotkania, ten cel wydaje się coraz bardziej odległy. Amerykańska administracja podała, że Donald Trump będzie zadowolony z jakiegokolwiek wyniku spotkania, co pokazuje, że USA podchodzą do rozmów z dużą dozą obojętności. Możliwe, że oba kraje mają duży dystans ze względu na wcześniejsze nieudane negocjacje. Dla przypomnienia, podczas poprzedniego szczytu G20 USA i Chiny zobowiązały się do zażegnania konfliktu handlowego w ciągu trzech miesięcy – a cel ten nie został osiągnięty.