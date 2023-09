Ryanair ucieka z Modlina do Warszawy, Lublina i Łodzi

Irlandzki przewoźnik nie porozumiał się co do opłat i ogłosił, że redukuje zimowy rozkład o 20 proc. Zarząd Modlina: rozmowy trwają. Lotów będzie i tak więcej niż rok temu.

Ryanair zmniejsza rozkład lotów na zimę 2023/24 o 20 proc. Anuluje 10 tras i zmniejsza częstotliwość na 13. Będzie oferować z Modlina o 300 tys. mniej miejsc. Ostrzega, że zagrożone jest 200 miejsc pracy.

– Liczyliśmy na przedłużenie umowy z lotniskiem. Zarząd przez dwa lata nie był zainteresowany rozwojem Ryanaira, choć chcieliśmy podwoić liczbę pasażerów. To nie jest po prostu zimowa redukcja siatki, przenosimy połączenia na inne lotniska – mówi Eddie Wilson, prezes Ryanaira.

– Zwiększyliśmy w tym roku liczbę pasażerów w Modlinie o 7 proc. w stosunku do okresu sprzed COVID-19. Modlin jest w grupie lotnisk, które najszybciej odbiły po pandemii. Porty walczą o wzrost ruchu. W tym roku urośniemy w Polsce o 10 proc., jednak nie w Modlinie – dodaje Jason McGuiness, dyrektor ds. handlowych w Ryanairze.

Zarząd Modlina uspokaja: rozmowy trwają.

– Port Lotniczy Modlin nie podejmuje dialogu ze swoim największym klientem za pośrednictwem mediów. Jesteśmy przekonani, że znajdziemy sposób na stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju zarówno siatki połączeń Ryanaira, jak też lotniska – mówią Tomasz Szymczak i Grzegorz Hlebowicz, wiceprezesi lotniska.

Mniej, ale więcej

Ryanair nie zmniejsza liczby maszyn w bazie w Modlinie (siedem). Po redukcji rozkładu będzie obsługiwać z tego portu ponad 290 lotów tygodniowo. Oznacza to 6380 lotów w sezonie zimowym zamiast planowanych 8160. W sezonie zima 2022/23 Raynair wykonał 6078 lotów.

Z informacji PB wynika, że obecnie cena za jednego pasażera ponoszona przez Ryanaira w Modlinie (wszystkie opłaty lotniskowe bez handlingu) wynosi średnio 22 zł. Po podwyżce miałaby urosnąć do 30-34 zł (w zależności od tego, czy linia osiągnie np. próg 3 mln pasażerów rocznie). Nowy cennik przygotowany przez zarząd Modlina został przekazany do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i wejdzie w życie 10 października.

– Średnia cena płacona przez Ryanaira na europejskich lotniskach wynosi 7 EUR – zaznacza Jason McGuiness.

Nowe loty z Chopina, Lublina i Łodzi

Ryanair anulował trasy do Belfastu, Bristolu, Kolonii, Kowna, Manchesteru i Pizy, a kolejne pięć kierunków dopiero ustala. Zmniejszy częstotliwości rejsów do Londynu, Sztokholmu, Dublina, Wiednia, Mediolanu, Paryża i Brukseli.

Ryanair zwiększa natomiast liczbę lotów na Lotnisku Chopina w Warszawie, a także w portach w Lublinie i Łodzi. Z Lotniska Chopina będzie latać do Manchesteru, utrzyma też letnie trasy (Alicante, Pafos, Palma de Mallorca, Wiedeń i Bruksela). W całej Polsce Ryanair zwiększy zimą ruch o 10 proc. Z Łodzi będzie latać do East Midlands i Malagi, zwiększy też częstotliwości do Londynu i Alicante. Z Lublina będzie latać do Dublina.

Remont w toku

W Modlinie właśnie kończy się pierwszy etap remontu, czyli generalnego remontu części (600 m) drogi kołowania Alfa 2. Miała kosztować 15 mln zł, główni udziałowcy, czyli PPL, zarządca Lotniska Chopina, i województwo mazowieckie, złożyli się po 7,5 mln zł.

– Remont kosztował 13 mln zł. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na drobne prace dodatkowe – mówi Tomasz Szymczak.

W dniach 11-21 września będą natomiast wymieniane światła drogi startowej i lotnisko będzie czynne tylko w godzinach 5.30-20.00. Ryanair, który został o tym poinformowany odpowiednio wcześniej, odwołał kilkadziesiąt lotów, ale większość poprzesuwał tak, aby wykonać operacje w trakcie otwarcia lotniska.

– Aby wyremontować kolejny odcinek drogi Alfa2, musimy wybudować trzy miejsca postojowe. Planujemy też rozbudowę terminala. Zamierzamy ubiegać się o kredyt bankowy, a częściowo sfinansować te inwestycje z własnych funduszy. Będzie to możliwe właśnie dzięki zaktualizowanemu cennikowi – mówi Grzegorz Hlebowicz.