Rynek jeszcze nie był tak rozwarstwiony

Po kilku miesiącach solidnego odbicia notowań na polskiej giełdzie ostatni okres przyniósł powrót do spadków.

Czy będzie to druga, ostatnia już fala? To pewnie zależy w dużej mierze od rozwoju sytuacji epidemicznej. Natomiast historycznie prawie zawszepo tak mocnym tąpnięciu, jakie nastąpiło w lutym i marcu 2020 r., i po okresie odbicia przychodziła druga fala spadków, która z reguły nie docierała do pierwotnych dołków. Po zaliczeniu drugiego dołka istnieje więc duża szansa na powrót do trwałej zwyżki.