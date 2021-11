Rząd chce surowo karać dłużników

Resort rozwoju wspólnie z UOKiK kończą prace nad nowymi metodami walki z zatorami płatniczymi. Główny cel to uniemożliwienie unikania kar finansowych.

Kilka dni temu pisaliśmy, że obowiązująca od prawie dwóch lat rządowa strategia do walki z zatorami płatniczymi nie przyniosła praktycznie żadnych efektów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na 108 prowadzonych dotychczas postępowań antyzatorowych ukarał finansowo tylko pięć firm (łącznie na... 1,1 mln zł). Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, tłumaczy, że zawiniły zbyt sztywne przepisy ustawy. Wkrótce jednak ma się to zmienić. W poniedziałek 8 listopada prezes UOKiK ma spotkać się z Piotrem Nowakiem, ministrem rozwoju i technologii, w celu ustalenia najważniejszych zmian, które pozwolą skutecznie ścigać i karać nierzetelnych dłużników.

Winne kiepskie prawo Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, podkreśla, że bez istotnych zmian przepisów rządowa strategia walki z zatorami płatniczymi nie ma szans powodzenia. Grzegorz Kawecki

Klęska ustawy

Zatory płatnicze to jedna z największych bolączek na rynku i walka z nimi stała się jednym z priorytetów obecnego rządu. Wielokrotnie na tę konieczność wskazywał premier Mateusz Morawiecki. Dlatego na początku 2020 r. wprowadzono w życie ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nałożyła ona na UOKiK zadanie ścigania i karania tych firm, których łączne przeterminowane zadłużenie (powyżej 60 dni) w ciągu trzech miesięcy przekracza 5 mln zł (od 2022 r. ma to być 2 mln zł). Wysokość kary wyliczana jest według skomplikowanego wzoru.

- Obowiązująca ustawa jest zbyt sztywna, sformalizowana, biurokratyczna, zero-jedynkowa. Nie pozwala na elastyczne reagowanie w rozmaitych sytuacjach rynkowych. To powoduje, że jest nieskuteczna. Wkrótce będziemy ustalać z ministrem rozwoju jej konieczne zmiany, bez których nie powalczymy skutecznie z zatorami – mówi Tomasz Chróstny.

11,2 mld zł Takie jest łączne zadłużenie na koniec ubiegłego roku 285 tys . firm, widniejących w rejestrach KRD

1,1 mln zł taka jest łączna kara nałożona przez UOKiK za zatory płatnicze która dotychczas spadła na pięć firm

Sprytni dłużnicy

Wskazuje na jej największy mankament, który musi być wyeliminowany.

- Ustawa nakazuje nam odstąpienie od karania firmy, jeżeli twierdzi ona, że nie płaci swoim kontrahentom, gdyż sama padła ofiarą zatorów płatniczych. Mało tego, w takiej sytuacji to my jesteśmy zobligowani dokonać analiz jej transakcji, aby wykazać, czy tak w rzeczywistości jest. Przepisy zmuszają nas do skrupulatnego badania wszystkich, nawet najmniejszych transakcji - twierdzi prezes UOKiK.

Przekonuje, że praca urzędników w tym zakresie jest niezwykle czasochłonna i żmudna. Mocno obciążeni są też sami przedsiębiorcy i ich kontrahenci.

– Jednak dłużnicy sprytnie wykorzystują tę regulację, aby uniknąć kary, a my mamy ręce związane przepisami. Przygotowaliśmy propozycje zmian, które zwiększą skuteczność naszych postępowań. Duże firmy odpowiedzialne za zatory muszą mieć poczucie, że jedynym sposobem uniknięcia odpowiedzialności jest uczciwe płacenie kontrahentom – twierdzi prezes UOKiK.

Dodaje, że na rynku są firmy, które innym doradzają mechanizmy unikania kar, poprzez odpowiednie zarządzanie płynnością.

Urząd chce też takiej zmiany w ustawie, która zdejmie z niego konieczność analizowania wszystkich transakcji danej firmy i pozwoli skupić się tylko na najważniejszych, wpływających na generowanie zatorów.

Prezes UOKiK ma już katalog najważniejszych zmian, które chciałby wdrożyć (przykłady w ramce).