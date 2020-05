Od przyszłego tygodnia zjemy w restauracji i pójdziemy do fryzjera lub kosmetyczki, ale na nowych zasadach

Od 18 maja otwierają się ponownie salony fryzjerskie i kosmetyczne. Na decyzję rządu branża czekała w napięciu od końca kwietnia. To wtedy padły pierwsze deklaracje co do jakichkolwiek terminów. Właściciele wielu salonów zamkniętych z powodu koronawirusa ostrzegali, że grozi im bankructwo. Teraz pomału zaczną odrabiać straty.