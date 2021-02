Rząd podzielił pieniądze z KPO

Polską gospodarkę wesprze ponad 23 mld EUR. Najwięcej zyskają beneficjenci z sektorów zielonej energetyki oraz ekotransportu.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest już w konsultacjach społecznych. Dzięki niemu Polska może uzyskać 18,9 mld EUR. Ponadto w ciągu trzech lat może liczyć na ponad 4 mld EUR dofinansowania, którego przyznanie będzie uzależnione od PKB na mieszkańca czy wskaźników bezrobocia. W projekcie KPO rząd zaproponował obszary, które planuje wesprzeć.

— Podzieliliśmy program na pięć filarów, których celem jest poprawa produktywności i efektywności gospodarki. Dzięki temu ochronimy miejsca pracy oraz będziemy mogli utworzyć nowe, innowacyjne miejsca zatrudnienia — powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wśród nich wymienił wzrost produktywności, na który będzie przeznaczone około 20 mld zł, podobna kwota wesprze działania w obszarze ochrony zdrowia, a 25 mld zł zrównoważoną mobilność. Wsparcie dostaną także beneficjenci z sektora cyfryzacji oraz klimatu. Wśród przykładowych projektów wicepremier Jarosław Gowin wymienił wart 4 mld zł projekt dotyczący przetwarzania surowców wtórnych.

Długa lista

Bardziej precyzyjnie obszary inwestycji są przedstawione w projekcie KPO, w którym wartość inwestycji jest podawana w euro. Zgodnie z nim na obszar poprawy odporności i wzrost konkurencyjności gospodarki przeznaczono 4,13 mld EUR. Będą wspieranie inwestycje m.in. w małych przedsiębiorstwach oraz firmach z sektora rolno-spożywczego. Jednym z największych beneficjentów będzie energetyka — na transformację energetyczną oraz poprawę w obszarze energochłonności przewidziano 6,3 mld EUR. M.in. z tego programu aż 3,8 mld EUR może być przeznaczone na inwestycje w programie Czyste powietrze. Około 3 mld EUR przewidziano na transformację cyfrową, a aż 1,4 mld EUR na likwidację białych plam na internetowej mapie Polski.

„Wdrażanie inwestycji będzie dotyczyć dodatkowych 1,08 mln gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych), które będą objęte szerokopasmowym dostępem do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modernizacji do prędkości mierzonych w Gb/s w okresie do II połowy 2026 r. W zakresie rozwoju sieci bezprzewodowych do końca 2023 r. zostanie zbudowany system stacjonarnego monitoringu pola elektromagnetycznego. W ramach systemu powstanie 300 instalacji stacjonarnego monitoringu emisji pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnych. Systemem tym będzie objętych 50 miast w Polsce” — napisano w projekcie KPO.

Zdrowie i gospodarka: Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że dzięki inwestycjom z KPO łatwiej będzie sprostać wyzwaniom biznesowym i zdrowotnym wynikającym z pandemii.

Zdrowie i transport

4,26 mld EUR pochłoną wydatki na ochronę zdrowia, w tym np. 1,36 mld EUR zakup szczepionek. 6 mld EUR zostanie zainwestowane w zieloną mobilność. Według Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, dzięki temu mogą zostać kupione np. niskoemisyjne autobusy. KPO przewiduje w tym obszarze inwestycje warte nawet 1 mld EUR. Planowany jest także zakup 38 pojazdów push-pull (piętrowych pociągów) oraz 45 lokomotyw za prawie 400 mln EUR. Ponad 700 mln EUR wesprze zadania związane z bezpieczeństwem transportu, a ponad 2 mld EUR sieć kolejową. W ramach KPO wsparcie mogą dostać także beneficjenci z sektora wodno-kanalizacyjnego — w grę wchodzi ponad 200 mln EUR.